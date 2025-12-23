Balrampur: रिश्तेदारी में जा रहे युवक को रास्ते में दिखा तेंदुआ...साइकिल छोड़कर भागा, इलाके में दहशत
बलरामपुर में एक युवक को रिश्तेदारी में जाते समय रास्ते में तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुआ देखकर युवक अपनी साइकिल छोड़कर भाग गया, जिससे इलाके में दहशत फैल ग ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण बलरामपुर। मटियरिया गांव के उत्तर में सोमवार को साइकिल सवार लखनीपुर निवासी बड़कऊ के सामने तेंदुआ आ गया। सामने तेंदुआ देख साइकिल छोड़ बड़कऊ शोर मचाता गांव की तरफ भागा। तेंदुआ गन्ने के खेत में चला गया।
बड़कऊ ने बताया कि दोपहर दो बजे साइकिल से रिश्तेदारी में मटियरिया गांव जा रहे थे। तभी अचानक सामने तेंदुआ आ गया। भय के कारण साइकिल का संतुलन बिगड़ गया।
ग्रामीण शिवराम, ननके, अरुण कुमार, राम गोपाल, गोपीधर, मनोज व अलखराम ने आवाज देकर तेंदुए को भगाया। तेंदुआ दिखने से मटियरिया, सिकंदरबोझी, लालपुर, लखनीपुर, कपौवा, करमैती, शंकरनगर, रामनगर, भरहा व भक्ता गांव के लोग सहमे हैं।
बनकटवा रेंजर शत्रोहन लाल ने बताया कि जानकारी मिली है। गांव में वन विभाग की टीम भेजी गई है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
