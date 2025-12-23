जल्द मिलेगी गंगा एक्सप्रेस-वे की सौगात, टोल बूथ बनकर तैयार; जल्द होगी टेस्टिंग

जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। अधिकारियों ने अब टोल प्लाजा और टोल बूथ को भी तैयार कर लिया है। जिसे देखते हुए माना जा रहा है कि अब इस एक्सप्रेस-वे को शुरू करने का समय आ गया है।

मेरठ से बदायूं तक 130 किमी लंबे प्रथम पैकेज में केवल सिंभावली स्थित रेलवे ओवर ब्रिज की एप्रोच रोड का अधूरा निर्माण बाधा थी। अधिकारियों का दावा है कि इस एप्रोच का काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है।

यहां काली सड़क का निर्माण भी अगले कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारियों की माने तो टोल बूथ का परीक्षण आगामी एक दो दिन में किया जा सकता है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किमी लंबे इस एक्सप्रेस-वे को यूपीडा के अधिकारी जनवरी के अंत तक शुरू करने का दावा कर रहे हैं। इसका प्रथम पैकेज मेरठ से बदायूं तक 130 किमी लंबा है। जिसकी सड़कें और अन्य कार्य कई महीने पहले ही पूरे कर लिए गए थे।

इस पैकेज में केवल सिंभावली में रेलवे ओवर ब्रिज की एप्रोच रोड का निर्माण अधूरा था। इसके लिए मिट्टी मिलने में विलंब हुआ। अब इसका मिट्टी का भराव पूरा करके उसके ऊपर सड़क का बेस तैयार किया जा चुका है।

बेस के ऊपर काली सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है। अधिकारियों की माने तो दिसंबर महीने के अंत तक एप्रोच रोड और उसके आसपास का भाग वाहन दौड़ाने के लिए तैयार होगा। मेरठ जनपद की सीमा में गंगा एक्सप्रेस-वे की लंबाई 15 किमी है। इस पर स्वागत बोर्ड और संकेतक बोर्ड सज गए हैं। कई स्थानों पर स्पीड मीटर लगाए गए हैं। स्ट्रीट लाइटें लगा दी गई हैं जो कि रात में जगमगाती हैं। बदायूं तक पूरे मार्ग पर रात में चमकने वाली लेन मार्किंग वाली रेडियम की सफेद पट्टी बना दी गई है।

वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करने के लिए कैमरे, लाल और हरी लाइटें, स्क्रीन भी स्थापित कर दी गईं। टोल प्लाजा का कंट्रोल रूम तथा सुरक्षा के लिए कैमरे और उनकी इंटरनेट कनेक्टिविटी पहले से ही चालू है। अधिकारियों का कहना है कि टोल बूथों का परीक्षण अगले एक दो दिन में कर लिया जाएगा।