सफाई मित्रों की लापरवाही पर लगेगी लगाम, गांव पहुंचते ही इस 'एप' के जरिए लगानी होगी हाजिरी

संवाद सूत्र, जागरण बलरामपुर। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में नई पहल की है। ग्रामीण सफाई मित्रों को अब ग्राम स्वच्छता साथी एप पर उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ग्राम स्वच्छता साथी एप का शुभारंभ जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने कलेक्ट्रेट सभागार में किया। कहा कि ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में यह एप मील का पत्थर साबित होगा। गांवों में सफाई मित्र स्वच्छता व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके सतत परिश्रम, समर्पण एवं समाज के प्रति योगदान को सम्मान देते हुए सरकार ने उन्हें सफाई मित्र की संज्ञा प्रदान की है।

कहा कि हमेशा शिकायत प्राप्त होती थी कि सफाई मित्र ग्राम में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते। कई ग्राम पंचायतों में एक से अधिक मजरे होने के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती थी। इन समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से इस एप को विकसित किया गया है।

इस एप के अंतर्गत ग्राम की जियो-फेसिंग के साथ फेसियल रिकाग्निशन तकनीक के माध्यम से सफाई मित्रों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इससे उपस्थिति से संबंधित सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। सफाई कर्मियों की उपस्थिति समय से प्रमाणित होगी और पहली तारीख को वेतन भुगतान किया जाएगा।

बताया कि एप के जरिए सफाई मित्रों के गांव में पहुंचते ही उनकी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। इससे स्वच्छता कार्यों की रियल-टाइम मानिटरिंग भी आसानी से की जा सकेगी। डिजिटल व्यवस्था के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित सफाई सुनिश्चित होगी, फर्जी उपस्थिति पर प्रभावी नियंत्रण लग सकेगा।

स्वच्छता कार्यों की पारदर्शिता में वृद्धि होगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों द्वारा सफाई व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी। डीएम ने सफाई मित्रों एवं प्रधानों से भी संवाद किया। बताया कि सफाई मित्रों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।