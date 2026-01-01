बलरामपुर में 28,201 परिवारों को मिलेगा पीएम आवास ग्रामीण योजना का लाभ, जल्द जारी की जाएगी आवास की किस्त
बलरामपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत हुए सर्वे का सत्यापन पूरा हो गया है। कुल 49678 परिवारों में से 28201 परिवार पात्र पाए गए हैं, ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण बलरामपुर। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत हुए आवास सर्वे की सत्यापन प्रकिया विभाग ने पूरी कर ली है। जिले के नौ विकास खंड के सभी 793 ग्राम पंचायत से 49678 में 28201 परिवार पात्र मिले है। 21477 परिवार अपात्र पाए गए हैं।
प्रभारी परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार सोनी ने बताया कि गरीब परिवारों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए करीब छह माह पूर्व सर्वेयर के माध्यम से आवेदन कराया गया था।
इसमें 5463 आवेदन सेल्फ सर्वे व 44215 आवेदन सर्वेयर के माध्यम से किए गए थे। कुल मिलाकर 49678 परिवार का सर्वे कर विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया था। बताया कि योजना का लाभ सिर्फ पात्र परिवारों को ही मिल सके। इसके लिए आवेदनों का तीन चरण में सत्यापन कराया गया।
अंतिम चरण के सत्यापन में 49678 परिवारों में से 28201 परिवार पात्र मिले हैं। 21477 परिवार अपात्र मिले जिन्हें पोर्टल से हटा दिया गया है। बताया कि शासन से स्वीकृति मिलने पर पात्राें के खाते में आवास की किस्त जारी की जाएगी।
ब्लॉकवार पात्रों की सूची
सदर विकास के खंड के 116 ग्राम पंचायत में 10546 परिवारों का सत्यापन करने पर 6410 परिवार पात्र मिले हैं। इसी तरह गैंडसबुर्जुग में 1803 में से 1244, गैंसड़ी में 8325 में से 4850, हरैयासतघरवा में 7130 में से 4783, पचपेड़वा में 5922 में से 2648, रेहराबाजार में 4680 में से 2102, श्रीदत्तगंज में 2544 में से 1594, तुलसीपुर में 5772 में से 2785 व उतरौला में 2956 परिवार में से 1785 पात्रता श्रेणी में शामिल किए गए हैं।
