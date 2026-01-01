बलरामपुर में 28,201 परिवारों को मिलेगा पीएम आवास ग्रामीण योजना का लाभ, जल्द जारी की जाएगी आवास की किस्त

संवाद सूत्र, जागरण बलरामपुर। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत हुए आवास सर्वे की सत्यापन प्रकिया विभाग ने पूरी कर ली है। जिले के नौ विकास खंड के सभी 793 ग्राम पंचायत से 49678 में 28201 परिवार पात्र मिले है। 21477 परिवार अपात्र पाए गए हैं।

प्रभारी परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार सोनी ने बताया कि गरीब परिवारों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए करीब छह माह पूर्व सर्वेयर के माध्यम से आवेदन कराया गया था। इसमें 5463 आवेदन सेल्फ सर्वे व 44215 आवेदन सर्वेयर के माध्यम से किए गए थे। कुल मिलाकर 49678 परिवार का सर्वे कर विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया था। बताया कि योजना का लाभ सिर्फ पात्र परिवारों को ही मिल सके। इसके लिए आवेदनों का तीन चरण में सत्यापन कराया गया।