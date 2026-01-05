बलिया में बेटियों को उच्च शिक्षा का मिलेगा बेहतर अवसर, बनेगा महिला डिग्री कॉलेज; जमीन की तलाश शुरू 

जागरण संवाददाता, बलिया। जनपद में महिला शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जिले में महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की योजना तैयार की गई है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा करीब 10 एकड़ उपयुक्त भूमि की तलाश शुरू कर दी गई है।

महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना से जिले की बेटियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। अब छात्राओं को स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बल्कि उन्हें अपने ही जनपद में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी।

भूमि चयन की प्रक्रिया के तहत जिले के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रस्तावित स्थल सुलभ, सुरक्षित तथा परिवहन सुविधाओं से युक्त हो, जिससे छात्राओं और शिक्षकों दोनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।