बहराइच में आबादी के बीच पहुंचा बाघ, दो बच्चे समेत तीन पर किया हमला
Tiger Attacked Villegers: तीन लोगों के गिर जाने से बाघ का पंजा लग गया। गलीमत रही कि बाघ रूका नहीं, वरना घटना बड़ी अनहोनी हो जाती। सूचना मिलते ही वन वि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहराइच: भारत नेपाल सीमा से सटे पचपकड़ी नगर पंचायत में बुधवार की सुबह अचानक एक बाघ पहुंच गया। लोगों ने देखा तो सब घर में घुसने के लिए भागने लगे। इस दौरान बाघ भी दौ़ड़ा।
भाग रहे दो बच्चे समेत तीन लोगों के गिर जाने से बाघ का पंजा लग गया। गलीमत रही कि बाघ रूका नहीं, वरना घटना बड़ी अनहोनी हो जाती। सूचना मिलते ही वन विभाग व एसएसबी की संयुक्त टीम ने सर्च अभियान शुरू किया है।
रुपईडीहा रेंज के पचपकड़ी गांव में बुधवार की सुबह लोग अपने घरों के बाहर अलाव ताप रहे थे। बताया जाता है कि इसह बीच अचानक बाघ ने दस्तक दे दिया। बाघ को देखकर हड़कंप मच गया। लोग बचाव के लिए अपने घर में घुसने लगे। इसी बीच भगदड़ मची तो राधे वर्मा गिर गए।
भागते हुए बाघ ने राधे के मुंह पर पंजा मार दिया, जिससे वह जख्मी हो गए। इसी बीच संजना व अंकित वर्मा भी चपेट में आ गए। तीनों को अस्पताल भेजा गया है। रेंजर अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि एसएसबी टीम के साथ सर्च अभियान चलाया जा रहा है।
