Photos: बाघ के लिए हीटर; सांप के लिए कंबल और धूप में मुंह चिढ़ाते चिंपांजी, पटना Zoo में अब दिखने लगा ठंड का असर

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लगी है। इस असर राजधानी पटना के संजय गांधी जैविकउद्यान में भी दिखाई देने लगा है। यही कारण है कि इस समय पटना जू में वन्य जीवों के खान-पान में बदलाव किया गया है।

इसके साथ ही जानवरों को ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। भालू को आहार में शहद, अंडा, गन्ना, सेवा, केला, गुड़ का खीर आदि दिए जा रहे हैं।

चिपांजी को च्यवनप्राश, शहद, गुड़ की खीर, आंवला का मोरब्बा एवं मौसमी फल खिलाए जा रहे हैं। मांसाहारी वन्य जीवों को मांस और अंडे अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, ताकि ठंड में उन्हें गर्मी मिल सके।

पटना जू में बनी केज के बाहर बाघ के लिए हीटर लगाया गया है, ताकि ठंड से बचाव हो सके। फोटो- जागरण

पटना चिड़ियाघर में हीटर के सामने आराम फरमाता सफेद बाघ। फोटो- जागरण

हाथी को उबालकर खिलाई जा रही धान

हाथी को ठंड बढ़ने पर उनके आहार में पर्याप्त मात्रा में गन्ना, सोयाबीन, मौसमी फल एवं धान उबाल कर दिया जा रहा है।

मोर को भी खाने में अंडा दिया जा रहा है। साथ ही पक्षियों को खाने में फल के अलावा चना और मूंगफली दी जा रही है।

पटना चिड़ियाघर में केज में बंद सफेद बाघ। फोटो- जागरण

पीने के पानी और नहाने का भी इंतजाम

जू में जानवरों को पीने के पानी और नहाने के पानी के लिए जू-प्रबंधन की ओर से खास तौर पर इंतजाम किया गया है।

नहाने के लिए गर्म पानी उपलब्ध कराया गया है। सभी वन्यजीवों को कैल्शियम एवं मल्टीविटामिन की दवाई भी दी जा रही है।

पटना जू में बनी केज में हीटर लगाकर भालू को भी ठंड से बचाने के प्रयास जारी हैं। फोटो- जागरण

चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार, जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए पशु चिकित्सक 24 घंटे उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं।

इतना ही नहीं पटना चिड़ियाघर में पशुपालक और पशु चिकित्सक उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आहार दे रहे हैं।

पटना चिड़ियाघर में सांप को ठंड से बचाने के लिए फर्श पर बिछाया गया कंबल। फोटो- जागरण

दिन में धूप और रात में हीटर का सहारा

जू में दिन के समय वन्य जीव धूप में आराम करते हैं। रात में उनका सहारा हीटर बन गया है। बाघ और भालू के नाइट हाउस में आयल हीटर लगाया है।