Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Patna Zoo Ticket Price: पटना चिड़ियाघर की सैर हुई महंगी, टिकट के दामों में 3 गुना बढ़ोतरी; जानें नई एंट्री फीस

    By Pushkar Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:20 AM (IST)

    नए साल में पटना के चिड़ियाघर और पार्कों में घूमने वालों की भीड़ को देखते हुए टिकट के दाम बढ़ा दिए गए हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान (पटना जू) में सामान् ...और पढ़ें

    Hero Image

    पटना चिड़ियाघर घूमना हुआ मंहगा। (जागरण)

    जागरण संवाददाता,पटना। नए साल में एक जनवरी को चिड़ियाघर और पार्कों में लोग घूमने जाते है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू में भीड़ को देखते हुए 10 अतिरिक्त काउंटर लगाया जाएगा।

    वहीं, सामान्य दिनों में 4 काउंटर काम करता है। चिड़ियाघर के निदेशक हेमंत पाटिल ने बताया कि 25 दिसंबर के बाद टिकटों की एंडवांस बुकिंग शुरु हो जाएगा। ताकि लोगों को पंक्ति में लगकर इंतजार करना नहीं पड़े।

    चिड़ियाघर में तीन गुना महंगा होगा टिकट

    संजय गांधी जैविक उद्यान में 1 जनवरी को वयस्कों का टिकट 50 रुपये से बढ़ाकर 150 और 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों का टिकट 20 बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया है। सामान्य दिनों की तुलना में टिकटों के दामों में तीन गुना की बढ़ोतरी हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ईको पार्क में भी बढ़े दाम

    ईको पार्क में भी एक जनवरी को वयस्कों का टिकट 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये और बच्चों का टिकट 10 से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया है। वीर कुंवर सिंह पार्क में वयस्क को 25 रुपये और बच्चों को 10 रुपये देना होगा।

    वहीं, नवीन सिन्हा पार्क में वयस्क को 25 रुपये और बच्चों 10 रुपये का टिकट लगेगा। यहां सामान्य दिनों में व्यस्कों को 10 और बच्चों को 5 रुपये का टिकट लगता है। साथ ही अन्य पार्कों का प्रवेश शुल्क भी बढ़ाया गया है। सभी बढ़े शुल्क केवल एक जनवरी के लिए मान्य होंगे।