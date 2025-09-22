Language
    Bahraich News: चोरी की योजना बना रहा बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तार; तमंचा-कारतूस बरामद

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 01:22 PM (IST)

    बहराइच के कैसरगंज इलाके में चोरी की योजना बना रहे एक बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कनहर-हुजूरपुर मार्ग पर घेराबंदी की जिसके दौरान बदमाश ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। कैसरगंज इलाके के कनहर से हुजूरपुर जाने वाली सड़क पर पुलिस व एसओजी की चोरी की योजना बना रहे व्यक्ति से मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आरोपित के पास से एक तमंचा व कारतूस भी बरामद किया गया है।

    सीओ कैसरगंज रवि खोखर ने बताया कि इलाके में चोरी व नकबजनी की घटनाओं को रोकने के लिए रविवार देर रात पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम कांबिंग कर रही थी। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली थी कुछ लोग हुजूरपुर व कैसरगंज सीमा पर चोरी का प्रयास करने की योजना बना रहे हैं। 

    सराय कनहर से हुजूरपुर जाने वाले मार्ग पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को आते दिखाई दिए, जब उन्हें रोकने के लिए पुलिसकर्मियों ने आवाज लगाई ताे उन्होंने टीम पर फायरिंग कर दी। 

    पुलिस ने भी जवाब में दो फायरिंग की, जिसमें मुल्क राज निवासी थाना बौंडी के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। आरोपी को मौके से पकड़ लिया गया। उसके पास से तमंचा व कारतूस भी बरामद किया गया है। 

    सीओ ने बताया कि इलाज के लिए उसे जिला चिकित्सालय में पुलिस अभिरक्षा में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि  मुल्कराज पर नकबजनी और चोरी के संबंध में कई मुकदमे भी दर्ज हैं।

