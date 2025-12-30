Language
    बहराइच में आतंक फैलाने वाले सातवें भेड़िये को वन विभाग के शूटरों ने किया ढेर, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

    By Santosh Srivastava Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:50 AM (IST)

    बहराइच के गजाधरपुर में वन विभाग के शूटरों ने सातवें भेड़िये को मार गिराया, जिसने एक बच्ची को मां की गोद से छीन लिया था। भेड़ियों के हमलों से अब तक 13 ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, जागरण बहराइच। गजाधरपुर में आबादी के बीच पहुंचकर बच्ची को मां की गोद से छीन ले जाने वाले सातवें भेड़िये को वन विभाग के शूटरों ने रविवार की देर रात ढेर कर दिया। इसके बाद भी ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। भेड़िये के हमले में अब तक 13 लाेगों की जान जा चुकी है।

    बीते सात दिनों से कैसरगंज इलाके में भेड़िये का हमला तो नहीं हुआ, लेकिन रविवार की रात ग्रामीणों को एक बार फिर से इलाके में भेड़िया दिखाई पड़ा। इसकी सूचना मिलते ही डीएफओ रामसिंह यादव के निर्देश पर टीम मौके पर पहुंची।

    गश्त व ड्रोन से निगरानी के दौरान बिरजा पकड़िया गांव के पास भेड़िये की लोकेशन मिली। टीम ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया छकाता रहा। घेराबंदी की तो भेड़िया नदी की ओर भागने लगा। इस पर टीम में मौजूद शूटरों ने फायर कर उसे ढेर कर दिया।

    अब तक मारे गए भेड़ियों पर एक नजर

    • 28 सितंबर : तहसील कैसरगंज इलाके में वन विभाग ने भेड़िया को मार गिराया।
    • 15 अक्टूबर : भिरगूपुरवा गांव में शूटरों ने भेड़िया को किया ढेर।
    • 02 नवंबर : बभनपुरवा गांव में मारा गया भेड़िया।
    • 15 नवंबर : लोधनपुरवा से एक किलोमीटर दूर भेड़िया किया गया ढेर।
    • 13 दिसंबर : गोड़हिया नंबर तीन के सरयू तट के किनारे भेड़िया ढेर।
    • 14 दिसंबर : कैसरगंज रेंज के जरुवा गांव में भेड़िया मारा गया।