बहराइच में आतंक फैलाने वाले सातवें भेड़िये को वन विभाग के शूटरों ने किया ढेर, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

संवाद सूत्र, जागरण बहराइच। गजाधरपुर में आबादी के बीच पहुंचकर बच्ची को मां की गोद से छीन ले जाने वाले सातवें भेड़िये को वन विभाग के शूटरों ने रविवार की देर रात ढेर कर दिया। इसके बाद भी ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। भेड़िये के हमले में अब तक 13 लाेगों की जान जा चुकी है।

बीते सात दिनों से कैसरगंज इलाके में भेड़िये का हमला तो नहीं हुआ, लेकिन रविवार की रात ग्रामीणों को एक बार फिर से इलाके में भेड़िया दिखाई पड़ा। इसकी सूचना मिलते ही डीएफओ रामसिंह यादव के निर्देश पर टीम मौके पर पहुंची।