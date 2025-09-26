240 विद्यालयों के 2596 विद्यार्थियों के बैंक खाते में पहुंची छात्रवृत्ति, छात्रों के चेहरे पर दिखी मुस्कान
बहराइच में 240 शिक्षण संस्थानों के 2596 छात्रों को पूर्वदशम योजना के तहत छात्रवृत्ति मिली। गेंदघर में आयोजित कार्यक्रम में प्रमाण पत्र वितरित किए गए और लखनऊ में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। विभिन्न वर्गों के छात्र लाभान्वित हुए और विभागीय अधिकारियों ने प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में कई अधिकारी और छात्र-छात्राएं मौजूद थे।
जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले के 240 शिक्षण संस्थाओं के 2596 छात्र-छात्राओं को पूर्वदशम योजना के तहत छात्रवृत्ति का लाभ मिला है। इसे लेकर शहर के गेंदघर में आयोजित कार्यक्रम में संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का प्रमाण पत्र दिया गया।
इससे पहले लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया।
छात्रवृत्ति हस्तांतरण समारोह में जिले में पिछड़ा वर्ग के कुल 91 विद्यालयों के 1561 छात्र/छात्राओं, अल्पसंख्यक वर्ग में 52 विद्यालयो के 351, सामान्य वर्ग में 55 विद्यालयों के 445, तथा अनुसूचित जाति वर्ग में 52 विद्यालयों के 239 छात्र/छात्राएं लाभांवित हुए।
इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री द्वारा छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का सभी ने सीधा प्रसारण देखा।
कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रद्धा पांडेय, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मंजरी भारद्वाज, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मुहम्मद खालिद, जीजीआईसी प्रधानाचार्या मधु यादव समेत छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
