Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    240 विद्यालयों के 2596 विद्यार्थियों के बैंक खाते में पहुंची छात्रवृत्ति, छात्रों के चेहरे पर दिखी मुस्कान

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:06 PM (IST)

    बहराइच में 240 शिक्षण संस्थानों के 2596 छात्रों को पूर्वदशम योजना के तहत छात्रवृत्ति मिली। गेंदघर में आयोजित कार्यक्रम में प्रमाण पत्र वितरित किए गए और लखनऊ में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। विभिन्न वर्गों के छात्र लाभान्वित हुए और विभागीय अधिकारियों ने प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में कई अधिकारी और छात्र-छात्राएं मौजूद थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    240 विद्यालयों के 2596 विद्यार्थियों को मिली पूर्वदशम छात्रवृत्ति।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले के 240 शिक्षण संस्थाओं के 2596 छात्र-छात्राओं को पूर्वदशम योजना के तहत छात्रवृत्ति का लाभ मिला है। इसे लेकर शहर के गेंदघर में आयोजित कार्यक्रम में संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का प्रमाण पत्र दिया गया।

    इससे पहले लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया।

    छात्रवृत्ति हस्तांतरण समारोह में जिले में पिछड़ा वर्ग के कुल 91 विद्यालयों के 1561 छात्र/छात्राओं, अल्पसंख्यक वर्ग में 52 विद्यालयो के 351, सामान्य वर्ग में 55 विद्यालयों के 445, तथा अनुसूचित जाति वर्ग में 52 विद्यालयों के 239 छात्र/छात्राएं लाभांवित हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री द्वारा छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का सभी ने सीधा प्रसारण देखा।

    कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रद्धा पांडेय, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मंजरी भारद्वाज, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मुहम्मद खालिद, जीजीआईसी प्रधानाचार्या मधु यादव समेत छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- कैबिनेट बैठक में मृतक आश्रितों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला, नहीं मिलेगी ऊंची पोस्ट; इस समूह में होगा सेलेक्शन