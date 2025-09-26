240 विद्यालयों के 2596 विद्यार्थियों के बैंक खाते में पहुंची छात्रवृत्ति, छात्रों के चेहरे पर दिखी मुस्कान

जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले के 240 शिक्षण संस्थाओं के 2596 छात्र-छात्राओं को पूर्वदशम योजना के तहत छात्रवृत्ति का लाभ मिला है। इसे लेकर शहर के गेंदघर में आयोजित कार्यक्रम में संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का प्रमाण पत्र दिया गया।

इससे पहले लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया।

छात्रवृत्ति हस्तांतरण समारोह में जिले में पिछड़ा वर्ग के कुल 91 विद्यालयों के 1561 छात्र/छात्राओं, अल्पसंख्यक वर्ग में 52 विद्यालयो के 351, सामान्य वर्ग में 55 विद्यालयों के 445, तथा अनुसूचित जाति वर्ग में 52 विद्यालयों के 239 छात्र/छात्राएं लाभांवित हुए।