बहराइच में सड़क हादसों में महिला समेत दो की दर्दनाक मौत, छह घायल
बहराइच जिले में अलग-अलग सड़क हादसों में एक महिला समेत दो लोगों की दुखद मौत हो गई जबकि छह अन्य घायल हो गए। हुजूरपुर में एक अज्ञात वाहन ने फूलचंद को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। खैरीघाट में एक ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी जिससे उसकी जान चली गई।
जागरण टीम, बहराइच। जिले के अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। छह लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।
हुजूरपुर के इलाके के ग्राम पंचायत जिगिनिया महिपाल निवासी 54 वर्षीय फूलचंद सोमवार सुबह सरयू स्नान के लिए लक्ष्मन घाट जा रहे थे। रामपुर टेपरा स्कूल के पास अज्ञात पिकअप वाहन ने ठोकर मार दी। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
रानीपुर थानाध्यक्ष संतोष कुमार अवस्थी ने बताया कि मृतक के बेटे लालमणि की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की तलाश की जा रही है।
शिवपुर के खैरीघाट इलाके के गड़रियनपुरवा निवासी 35 वर्षीय पिंकी देवी अपने देवर शिवराज निषाद के साथ सुबह स्कूटी से इलाज के लिए अस्पताल आ रही थी। रामगांव इलाके के मिर्जापुर चौराहे के पास ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में दोनो घायल हो गये।
घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गया। चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष मदनलाल ने बताया ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर जांच की रही है।
डीहा के दरगाह इलाके के डीहा निवासी रमेश अपने चाचा संदीप कुमार के साथ बाइक से जिला मुख्यालय आ रहे थे। अशोका गांव के पास मवेशी सामने आ जाने से बाइक सवार नीचे गिर कर घायल हो गए। दोनों को आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
विशेश्वरगंज में बहराइच-गोंडा हाइवे स्थित उधरना सरहदी के पास दो बाइकों की भिड़ंत में दरगाह के रहने वाले शरीफ व गोंडा के मनकापुर इलाके के रहने संतोष व बाबूलाल चोटिल हो गए।
