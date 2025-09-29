बहराइच में सड़क हादसों में महिला समेत दो की दर्दनाक मौत, छह घायल

बहराइच जिले में अलग-अलग सड़क हादसों में एक महिला समेत दो लोगों की दुखद मौत हो गई जबकि छह अन्य घायल हो गए। हुजूरपुर में एक अज्ञात वाहन ने फूलचंद को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। खैरीघाट में एक ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी जिससे उसकी जान चली गई।

जागरण टीम, बहराइच। जिले के अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। छह लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। हुजूरपुर के इलाके के ग्राम पंचायत जिगिनिया महिपाल निवासी 54 वर्षीय फूलचंद सोमवार सुबह सरयू स्नान के लिए लक्ष्मन घाट जा रहे थे। रामपुर टेपरा स्कूल के पास अज्ञात पिकअप वाहन ने ठोकर मार दी। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रानीपुर थानाध्यक्ष संतोष कुमार अवस्थी ने बताया कि मृतक के बेटे लालमणि की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की तलाश की जा रही है। शिवपुर के खैरीघाट इलाके के गड़रियनपुरवा निवासी 35 वर्षीय पिंकी देवी अपने देवर शिवराज निषाद के साथ सुबह स्कूटी से इलाज के लिए अस्पताल आ रही थी। रामगांव इलाके के मिर्जापुर चौराहे के पास ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में दोनो घायल हो गये।