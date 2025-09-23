मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: बहराइच में 340 जोड़ाें का होगा विवाह, 60 का पढ़ा जाएगा निकाह
बहराइच में 28 सितंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 400 जोड़ों का विवाह होगा। 340 जोड़े हिंदू रीति रिवाज से और 60 मुस्लिम रीति से निकाह करेंगे। प्रत्येक जोड़े पर एक लाख रुपये खर्च होंगे जिसमें से 60 हजार रुपये वधू के खाते में जाएंगे। समाज कल्याण विभाग तैयारियों में जुटा है और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 738 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य है।
जागरण संवाददाता, बहराइच। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 28 सितंबर को 400 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। इस सरकारी शादी में 340 जोड़ों का हिंदू रिति-रिवाज तो 60 जोड़ों को मुस्लिम रीति के तहत निकाह पढ़ाया जाएगा। आयेाजन तिथि पर अंतिम मुहर लगते ही समाज कल्याण विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है।
शहर के गेंद घर में होने वाले सामूहिक विवाह योजना में नए शासनादेश के तहत प्रति जोड़े पर एक लाख रूपये की धनराशि खर्च की जाएगी। पहले चरण में हो रहे 400 जोड़ों के इस विवाह के आयोजन में 4 करोड़ रूपये का बजट खर्च होगा। वधू के खाते मे 60 हजार रुपये की धनराशि भेजी जाएगी। जबकि 25 हजार रुपये में जेवर व उपहार तो 15 हजार रुपये खान-पान आदि पर खर्च होंगे।
जिलाधिकारी द्वारा आयोजन की तिथि 28 सितंबर निर्धारित किए जाने के बाद समाज कल्याण विभाग तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग को 738 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य आवंटित हुआ है।
28 सितंबर को 400 जोड़ों का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत होने जा रहा है। नए शासनादेश के तहत पात्रों को लाभ दिया जाएगा। तैयारियां की जा रही हैं।- श्रद्धा पांडेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बहराइच
