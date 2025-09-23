यूपी के बहराइच में रफ्तार का कहर, मॉर्निंग वॉक कर रही दो महिला समेत तीन को पिकअप ने रौंदा; मौत
उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। बहराइच-बलरामपुर राजमार्ग पर एक पिकअप ने सुबह की सैर कर रहे दो महिलाओं समेत तीन लोगों को रौंद दिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पिकअप को कब्जे में ले लिया गया है।
संवाद सूत्र, चित्तौरा (बहराइच)। बहराइच-बलरामपुर हाइवे पर मंगलवार सुबह दरगाह इलाके के सुहासपारा के पास मॉर्निंग वॉक कर रही दो महिला समेत तीन लोगों को पिकअप ने रौंद दिया। तीनों की माैके पर ही मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में ले लिया है।
दरगाह इलाके के सुहापारा निवासी 40 वर्षीय राजेश द्विवेदी व अशोका के गौरा निवासी 38 वर्षीय कांती देवी और 39 वर्षीय संतोष कुमारी मंगलवार की सुबह टहल रही थी। राजेश साइकिल से अपने खेत देखने जा रहे थे। तभी बलरामपुर की तरफ से तेज रफ्तार आ रहे पिकअप ने सुहापारा चौराहे पर तीनों लोगों को जोरदार ठोकर मार दिया। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
आसपास मौजूद लोगों ने तीनों को मेडिकल कालेज भिजवाया। जहां पर तीनों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद से परिवारजन में कोहराम मचा हुआ है। दरगाह थानाध्यक्ष रामाज्ञा सिंह ने बताया कि वाहन को कब्जे को लेकर जांच शुरू कर दी गई है।
