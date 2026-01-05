बहराइच में खूंखार कुत्तों का आतंक: 3 साल की मासूम समेत तीन लोगों को हमला कर किया घायल, इलाके में दहशत
बहराइच के मोतीपुर इलाके में आवारा कुत्तों ने तीन लोगों, जिनमें दो मासूम बच्चे (3 वर्षीय महक और 4 वर्षीय कुलदीप) और एक 50 वर्षीय व्यक्ति रामराज शामिल ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहराइच। मोतीपुर इलाके में आवारा कुतों ने दो मासूमों समेत तीन लोगों को नोचकर घायल कर दिया। शोर सुनकर दौड़े लोगों ने लाठी डंडे से कुत्तों को भगाया। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मासूम बालिका की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
मोतीपुर इलाके के ग्राम पंचायत जुगुनिया में शनिवार देर शाम घर के बाहर खेल रही तीन वर्षीय महक पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। उसके रोने की आवाज सुनकर परिवारजन व ग्रामीण डंडा लेकर दौड़े। इस पर बालिका की जान बच सकी।
इसी दौरान कुत्तों ने गांव निवासी चार वर्षीय कुलदीप व 50 वर्षीय रामराज पर हमला कर दिया। हमले में महक गंभीर रूप से घायल हो गई। डंडे मारकर लोगों ने कुत्तों को भगाया। इसके बाद सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर ले जाया गया। यहां बालिका की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया।
अस्पताल में बालिका का इलाज चल रहा है। अन्य दोनों घायल सीएचसी में भर्ती हैं। गांव के लोगों का कहना है कि आए दिन कुत्ते बच्चों से लेकर बड़ों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन पंचायत विभाग द्वारा कुत्तों को पकड़वाया नहीं जा रहा है। सभी ने हमले रोकने के लिए कुत्तों को पकड़ने के साथ बंध्याकरण की मांग की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।