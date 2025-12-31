बहराइच में मारपीट के दौरान धक्का लगने से जमीन पर गिरकर सुरक्षा गार्ड की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
बहराइच के घसियारीपुरा में एक निजी अस्पताल के सुरक्षा गार्ड चंद्रपाल सिंह की मारपीट के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अनुपम पांडेय ने पीट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहराइच। देहात कोतवाली इलाके के घसियारीपुरा मुहल्ले में स्थित एक निजी अस्पताल में तैनात रानीपुर निवासी सुरक्षा गार्ड की मारपीट के दौरान मौत हो गई। परिवारजन का आरोप है कि सुरक्षा गार्ड की पीट-पीटकर हत्या की गई है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।
रानीपुर इलाके फिरोजपुर गांव निवासी 48 वर्षीय चंद्रपाल सिंह कोतवाली देहात के मुहल्ला घसियारीपुरा में संचालित स्पर्श अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के पद पर तैनात थे। सोमवार देर रात मुहल्ले के रहने अनुपम पांडेय से उनकी मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई।
आरोप है कि कहासुनी से नाराज अनुपम सुरक्षा गार्ड से हाथापाई करने लगा और उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। गंभीर हालत में अन्य साथियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर परिवारजन भी मौके पर पहुंच गए।
सभी ने नंदपाल सिंह पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर अशोक कुमार सिंह, सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा, देहात कोतवाल दद्दन सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ली। देहात कोतवाल ने बताया कि आरोपित अनुपम पांडेय के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। परिवारजन ने बताया कि एक वर्ष पूर्व भी आरोपित ने गार्ड से विवाद किया था।
यह भी पढ़ें- 'नीले ड्रम वाली घटना याद है न वही हाल करूंगी'...चैटिंग करने से रोका तो पत्नी दे डाली धमकी, घबराया पति पहुंचा थाने
आईएमए के सदस्यों ने एसपी से की मुलाकात
निजी अस्पताल के सुरक्षा गार्ड के साथ हुई घटना को लेकर मंगलवार को आईएमए के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की। साथ ही आरोपित के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही। एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।