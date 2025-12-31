बहराइच में मारपीट के दौरान धक्का लगने से जमीन पर गिरकर सुरक्षा गार्ड की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, बहराइच। देहात कोतवाली इलाके के घसियारीपुरा मुहल्ले में स्थित एक निजी अस्पताल में तैनात रानीपुर निवासी सुरक्षा गार्ड की मारपीट के दौरान मौत हो गई। परिवारजन का आरोप है कि सुरक्षा गार्ड की पीट-पीटकर हत्या की गई है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।

रानीपुर इलाके फिरोजपुर गांव निवासी 48 वर्षीय चंद्रपाल सिंह कोतवाली देहात के मुहल्ला घसियारीपुरा में संचालित स्पर्श अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के पद पर तैनात थे। सोमवार देर रात मुहल्ले के रहने अनुपम पांडेय से उनकी मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई।

आरोप है कि कहासुनी से नाराज अनुपम सुरक्षा गार्ड से हाथापाई करने लगा और उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। गंभीर हालत में अन्य साथियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर परिवारजन भी मौके पर पहुंच गए।