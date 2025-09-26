यूपी के इस जिले में छतों पर ड्रोन उड़ने से दहशत में लोग, रातभर 'जागते रहो' की गूंज रही आवाज
बहराइच में चोरों की अफवाह ने दहशत का माहौल बना दिया है। लोग रातभर जागकर अपनी और घरों की सुरक्षा कर रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक हर तरफ चोरों का शोर है और छतों पर ड्रोन उड़ने की चर्चा है। पुलिस इसे अफवाह मान रही है लेकिन ग्रामीण लाठी-डंडों से पहरा दे रहे हैं और पुलिस गश्त की मांग कर रहे हैं।
संवाद सूत्र, बहराइच/फखरपुर। गांव हो या शहर, चहुंओर चोर का शोर मचा है। छतों पर ड्रोन उड़ने की चर्चा जोरों पर है। अफवाह कहें या सच, लेकिन इसका भय लोगों में है। लोग रातभर जागकर अपनी व गृहस्थी की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इसे सिर्फ अफवाह मान रही है।
बहराइच शहर के मुहल्ला घसियारीपूरा बसंत विहार कालोनी में रात में घर के पीछे गली में चोरों के आने की अफवाह पर मुहल्ले के लोग एकत्र हो गए। लाठी-डंडे से लैस लोगों ने पूरी रात जागकर पहरा दिया। वार्ड सभासद धनंजय सिंह, पंकज सिंह, अभिषेक सिंह, अनिल सिंह, भानु प्रताप सिंह, सौरभ शुक्ल, विशेश्वर सिंह, संतोष मौर्य, शुभ सिंह, संतोष गुप्त, राजेश तिवारी, प्रेम दुबे, सुजीत कुमार जायसवाल आदि ने रात में पुलिस गश्त की मांग की है।
फखरपुर इलाके में शाम को फखरपुर बाजार, टेंडवा महंत, हैबतपुर, अंगना पारा, छपरतल्ला, पंडितपुरवा समेत कई गांवों में चोरों के आने व घटना को अंजाम देने का प्रयास भले ही असफल रहा है, लेकिन ग्रामीण रतजगा कर रहे हैं। अफवाह व सूचना पर गांव में पुलिस भी पहुंचती है। ग्रामीण लाठी डंडों से रखवाली कर रहे हैं। चारों तरफ रात में जागते रहो की आवाज गूंज रही है।
कमल श्रीवास्तव ने बताया रात 10 बजे छत पर ड्रोन आ गया। छत पर पहुंचते उसके पहले ही ड्रोन उड गया। प्रधान प्रतिनिधि अजय शुक्ल ने बताया इंदूर गांव में हल्ला होने लगा। इसके बाद हैबतपुर में चोर आ गए। सूचना पर उपनिरीक्षक जयहिंद विश्वकर्मा, दीवान श्याम वृक्ष सरोज गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस की मौजूदगी में ही ड्रोन ऊंचे आ गया। पुलिस के साथ में ग्रामीणों ने घंटों गांव की रखवाली किया।
