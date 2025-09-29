बहराइच में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन हुआ जिसमें 394 जोड़ों ने पंजीकरण कराया। 281 जोड़ों ने अग्नि के फेरे लिए जबकि 40 का निकाह हुआ। सांसद विधायक और अधिकारियों ने नवदंपत्तियों को आशीर्वाद दिया। योजना के तहत अनुदान राशि एक लाख रुपये की गई जिसमें वधू के खाते में 60 हजार रुपये और 25 हजार रुपये के उपहार शामिल थे।

जागरण संवाददाता, बहराइच। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन सोमवार को शहर के गेंदघर परिसर में भव्यता के साथ हुआ। सामूहिक विवाह के लिए 394 जोड़ियां का पंजीकरण किया गया था। आयोजन में 281 जोड़ों ने जहां अग्नि के फेरे लेकर विवाह के बंधन में बंधे तो 40 जोड़ियों को निकाह पढ़ाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद आनंद गोंड के साथ विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी, नानपारा रामनिवास वर्मा समेत डीएम,एसपी,सीडीओ ने नवदंपत्तियों को सुखद भविष्य का आशीर्वाद दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की अनुदान राशि को नये वित्तीय सत्र में बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। रकम बढ़ने के बाद पहला सामूहिक विवाह सोमवार को गेंदघर में हुआ जो भव्यता समेटे हुए रहा। कार्यक्रम में पहुंचे वर और वधू पक्ष का स्वागत किया गया। व्यवस्थित ढ़ग से सभी जोड़ियों का बायोमीट्रिक कराने के बाद उन्हें पंडाल में बने वेदियों पर ड्यूटी में लगे कर्मचारियों ने पहुूंचाया।

शादी के लिए ब्लॉकवार बने स्टालों पर 394 जोड़ों का पंजीकरण हुआ, जिसमें से उपस्थित रहे 321 जोड़ो को विवहा कराया गया। इनमें जहां 281 जोड़ों का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुरोहितों द्वारा अग्नि के सात फेरे कराकर कराया गया। वहीं 40 अल्पसंख्यक जोड़ियों को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने निकाह पढ़ाने की प्रक्रिया पूरी कराई। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवदंपत्तियों को आर्शीवाद के साथ योजना के तहत उपहार भी दिए। जिसमें वधू के खाते में 60 हजार रुपये की धनराशि भेजी गई। जबकि 25 हजार रुपये में जेवरात और फल, मेवे, कपड़े समेत अन्य पंजीकृत सामान दिया गया।