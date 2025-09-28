Language
    यूपी के इस जिले में 30,690 लोगों के पीएम सम्मान निधि पर मंडराया संकट, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

    By Raju Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:13 PM (IST)

    बहराइच में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी सामने आई है। 15345 दंपतियों को गलत तरीके से योजना का लाभ मिल रहा था जिससे उनके अगली किश्त पर रोक लग गई है। जांच के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी गई है अब निर्देशों का इंतजार है। केवल एक सदस्य को ही योजना का लाभ मिलेगा।

    जिले के 30,690 लोगों के पीएम सम्मान निधि पर खतरा।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले में 15,345 दंपत्ती प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। जांच में खुलासा होने पर सभी के खाते में अगली किस्त जाने से रोक लगा दी गई है। इसकी जांच पूरी करने के बाद शासनादेश का इंतजार किया जा रहा है।

    प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लिए 4.80 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण है। सभी को चार महीने पर दो-दो हजार रुपये एक वर्ष में तीन बार मिल रहा है।

    इस योजना के तहत कमजोर व कम खेती वाले किसानों को प्रोत्साहित करना है, लेकिन इस योजना का लाभ पति व पत्नी दोनों उठा रहे हैं। इसकी विभाग द्वारा जांच करवाई गई।

    जिसमें जिले के 15,345 दंपती इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि दोनों में से एक ही इसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसे में 30,690 लोगों के किसान सम्मान निधि योजना पर संकट आ गया है।

    शासन द्वारा मांगी गई रिपोर्ट को उप कृषि निदेशक ने भेज दी है। मालूम हो कि एक अगस्त को ही किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि भेजी गई है। उप कृषि निदेशक विनय कुमार वर्मा ने बताया कि इस पर शासन की ओर से रोक लगाई गई है।

    इनमें सिर्फ एक ही व्यक्ति को योजना का लाभ मिलेगा। दिशा निर्देश आते ही इस पर काम होगा। सर्वे कार्य पूरा हो गया है।

