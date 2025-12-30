Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बहराइच मेडिकल कॉलेज में बढ़ेगा चिल्ड्रेन वार्ड का दायरा....सुविधाएं भी होंगी बेहतर, होगा मंडल का सबसे बड़ा चिल्ड्रेन वार्ड

    By Raju Jaiswal Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:03 PM (IST)

    बहराइच मेडिकल कॉलेज में चिल्ड्रेन वार्ड का विस्तार किया जा रहा है। जनरल वार्ड में 15 बेड और जोड़े जा रहे हैं, जिससे कुल बेड की संख्या 105 हो जाएगी। यह ...और पढ़ें

    Hero Image

    नवनिर्मित पीडियाट्रिक वार्ड 

    जागरण संवाददाता, बहराइच। मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रेन वार्ड को और बड़ा बनाया जा रहा है, जिससे अस्पताल आने वाले बाल रोगियों को भर्ती कर इलाज करने में समस्या न हाे। इसके लिए जनरल वार्ड में और 15 बेड बढ़ाकर वार्ड तैयार कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे कुल बेड की संख्या 105 हो जाएगी। यह मंडल का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड को और आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके लिए जनरल वार्ड के पीछे के हिस्से को तोड़कर बड़ा किया जा रहा है।

    इनमें 15 बेड बन रहे हैं। इन बेड तक ऑक्सीजन पाइप लाइन बिछाई जाएगी। साथ ही इलाज की अन्य सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। यह निर्माण होने से पीडियाट्रिक वार्ड कुल 105 बेड का हो जाएगा।

    यह भी पढ़ें- बहराइच में आतंक फैलाने वाले सातवें भेड़िये को वन विभाग के शूटरों ने किया ढेर, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

    यह मंडल का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। अस्पताल में 45 बेड का पीआईसीयू, 10 बेड का पोषण पुनर्वास केंद्र और 50 बेड का जनरल वार्ड हो जाएगा। इससे जिले के साथ बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर व गोंडा के बाल रोगियों को इलाज में सहूलियत मिलेगी। इतना ही नहीं, नेपाल व सीतापुर के आंशिक मरीजों को भी लाभ मिलेगा।


    पीडियाट्रिक वार्ड को बड़ा किया जा रहा है। निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें और 15 बेड बढ़ेंगे। इसके लिए शासन से हरी झंडी मिल गई है। शेष बचे कार्यों को पूरा कराकर उसे आम मरीजों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। इसका लाभ सभी बाल रोगियों को मिलेगा।

                                                                            डॉ. संजय खत्री, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज