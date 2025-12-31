बहराइच में स्वास्थ्य कर्मियों की अब लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी, फरवरी माह में बिना बायोमेट्रिक नहीं मिलेगा वेतन
जागरण संवाददाता, बहराइच। शासन ने स्वास्थ्य कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी के निर्देश दिए हैं। जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना बायोमेट्रिक के फरवरी माह में स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही बायोमेट्रिक मशीन लगनी शुरू हो जाएगी।
अब स्वास्थ्य कर्मियों की रजिस्टर पर हस्ताक्षर बनाने के बजाए ऑनलाइन हाजिरी लगेगी तभी उनको वेतन मिल सकेगा। क्योंकि सरकार ने सभी के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल आने और जाने के के दौरान अंगूठा लगाना पड़ेगा।
इसके लिए शासन की ओर से मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र भेजा गया है। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए मशीन लगाई जाएगी।
जिले के दो हजार से अधिक कर्मचारियों को सुबह व शाम बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी पड़ेगी। इनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर चिकित्सक तक शामिल हैं। जिले के 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 57 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी।
जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दो सप्ताह में बायोमेट्रिक के लिए मशीन लग जाएगी। जनवरी माह में बायोमेट्रिक हाजिरी लगने के बाद ही फरवरी माह में वेतन मिलेगा। इस पर तैयारी चल रही है। हर केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन की स्थापना की जाएगी।
डॉ. संजय कुमार, सीएमओ
