    दुबई से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर भोले-भाले लोगों से की करोड़ों की ठगी, UP पुलिस ने किया गैंग का पर्दाफाश

    By Kapil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 12:18 PM (IST)

    Bagpat News बागपत पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जो दुबई से संचालित हो रहा था। पुलिस ने आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया है जबकि सरगना समेत कई आरोपित दुबई में हैं। यह गिरोह भोले-भाले लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके उनसे पांच करोड़ से अधिक की ठगी कर चुका है। आरोपियों से आईफोन लग्जरी गाड़ियां और अन्य सामान बरामद हुए हैं।

    बागपत पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता कर पकड़े गए आरोपितों के बारे में जानकारी देते एसपी सूरज कुमार राय। जागरण

    जागरण संवाददाता,बागपत। दुबई से संचालित बड़ौत के साइबर अपराधियों के गिरोह का पुलिस ने आठ बदमाशों को गिरफ्तार कर पर्दाफाश किया। इसका सरगना समेत कई आरोपित दुबई में हैं। आरोपित भोले-भाले लोगों को डिजिटल अरेस्ट व अन्य तरीके से झांसे में लेकर ठगी करते थे। आरोपित पांच से अधिक करोड़ रुपये की आनलाइन ठगी कर चुके हैं। एसपी का कहना है कि गिरोह का राजफाश करने वाली टीम को 25 हजार रुपये से पुरस्कृत किया गया है।

    एसपी सूरज कुमार राय ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बागपत की गायत्रीपुरम कालोनी निवासी पूर्व सैनिक विजय कुमार ने डिजिटल अरेस्ट कर सात लाख रुपये की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में प्रकाश में आए अर्जुन निवासी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया था। गहनता से जांच की गई तो पता चला कि इस घटना में बड़ौत के युवकों भी शामिल हैं। आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

    इनमें आरिफ व आसिफ निवासीगण पट्टी चौधरान, हर्ष गोयल, उज्ज्वल गोयल ललित निवासीगण आर्य नगर नेहरू रोड बड़ौत, आमिर निवासी बावली रोड निकट ठाकुरद्वारा,तुषार निवासी गांधी रोड, राम कालोनी, विशु निवासी ग्राम हिलवाड़ी शामिल हैं। आरोपियों से की गई पूछताछ में पता चला कि गिरोह का सरगना मोहित जैन निवासी बड़ौत अपने साथियों के साथ दुबई से गिरोह का संचालन कर रहा था। फिलहाल फैजान, शुभम कुंडू, रमन, वकार आदि दुबई में है। आरोपित मोहित जैन ने युवकों को बैंक खाता खुलवाकर डिटेल वाटसएप पर मंगवाई थी। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट, टेलीग्राम पर टास्क देकर निवेश कराने के बहाने और आनलाइन गेमिंग-बेटिंग एप से माध्यम से ठगी कराना शुरू किया था। दुबई से नई-नई वेबसाइट, कालिंग डाटा उपलब्ध कराया। आरोपितों के खिलाफ 1,80,48,000 रुपये की शिकायतें दर्ज हैं। कोलकाता के कारोबारी से 1.75 लाख रुपये की ठगी की। इसी तरह तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों के लोगों से लाखों रुपये की ठगी की। 

    आईफोन, लग्जरी गाड़ियां खरीदीं

    साइबर अपराधियों ने शौक पूरे करने के लिए लग्जरी गाड़ी, आभूषण व आइफोन खरीदे। उनके पास से दस आईफोन, एक महेंद्रा थार, एक महिंद्रा स्कार्पियो, 19 एटीएम कार्ड, तीन फर्जी सिम कार्ड, सोने-चांदी की अंगूठी, लाकेट व अन्य सामान बरामद हुआ है।

    दोस्त है आरोपित

    गिरोह में अधिकांश दोस्त है। आरिफ, हर्ष, आमिर ने एक साथ पालीटेक्निक की। तुषार व उज्ज्वल गोयल कक्षा 12वीं, विशु बीएससी, ललित बीए उत्तीर्ण हैं।