छत पर खेल रही 5 साल की बच्ची के साथ किशोर ने की दरिंदगी की कोशिश, पुलिस ने किशोर के पिता को हिरासत में लिया

संवाद सूत्र, जागरण बागपत। दोघट थाना क्षेत्र के एक गांव में मकान की छत पर खेल रही पांच वर्षीय बच्ची के साथ 14 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची द्वारा शोर मचाने पर मुस्लिम किशोर छत से उतरकर भाग निकला। बच्ची के स्वजन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोर के पिता को हिरासत में लिया है।



दोघट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पांच वर्षीय बच्ची रविवार शाम करीब पांच बजे अपने मकान की छत पर खेल रही थी। जिसे गांव के ही एक 14 वर्षीय मुस्लिम किशोर ने मौका पाकर वहीं दबोच लिया तथा उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।

बच्ची द्वारा शोर मचाने पर किशोर बच्ची को छोड़कर छत से उतरकर भाग निकला। बच्ची ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। बच्ची के दादा द्वारा दोघट थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। जिसपर पुलिस ने बच्ची को डॉक्टरी के लिए बागपत जिला चिकित्सालय भेजा है जबकि किशोर के पिता को हिरासत में ले लिया गया है।