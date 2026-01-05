पंचायत चुनाव में शराब बांटने वाले उम्मीदवार का होगा बहिष्कार, यूपी के इस जिले में पंचों ने लिया फैसला

जागरण संवाददाता, बागपत। ढिकौली गांव मे रविवार को हुई जिला जाट सभा की पंचायत मे न सिर्फ पंचो ने बल्कि चुनाव लड़ने जा रहे सौगन्ध दिलाई कि पंचायत मे वे किसी कीमत पर शराब नही बाटेंगे। पंचायत मे शराब बाटने वाले प्रत्याशियों का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया।

ढिकौली गांव मे रविवार को जिला जाटसभा अध्यक्ष एडवोकेट सोमेन्द्र ढाका के आवास नशा मुक्त समाज बनाने को पंचायत का आयोजन हुआ। एडवाकेट सोमेन्द्र ढाका, विवेक चौहान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमबीर तोमर ने कहा कि नशा परिवार को बर्बाद करता है, इसलिए नशे से दूर रहना चाहिए।

समाज के सुधार को नशे को दूर करने एवं समाज में सुधार करने का सभी को संकल्प लेना होगा। आगामी पंचायत चुनाव मे जो प्रत्याशी शराब का वितरण करेगा और समाज को दूषित करने का काम करेगा उसका बहिष्कार सभी को मिलकर करना होगा। हमें एक साफ सुधरे समाज का निर्माण करना है जिसके लिए सभी के सहयोग की जरूरत है।

किसान नेता अन्नू मलिक, रामछेल पंवार और विक्रम आर्य ने कहा कि नशा समाज के लिए घातक है।युवाओं में नशे के प्रति बढ़ती लत को रोकना होगा। नशा रोकने के प्रति उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने युवाओ से इस मुहिम में बढ़कर लेने का आहवान किया।

पंचायत में आगामी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे लोगों ने संकल्प लिया कि चुनाव में हारना बर्दाश्त है लेकिन वे शराब नहीं बाटेंगे। यदि कोई शराब के नाम पर वोट मांगेगा उसको घर में घुसने नही दिया जाएगा।

पंचायत को खाप का समर्थन मिला पंचायत में पहुंचे खाप चौधरियों ने बड़े फैसले लिए व पंचायत चुनाव पूर्ण रूप से शराब बंदी करने और कराने की बात कहीं। युवाओ को भी शराब का सेवन न करने की सौगन्ध दिलाई। संदीप प्रधान, विनय ढाका, जयकुमार, राजू नेता जी ने भी विचार रखे।