    चंदौली में 93.17 लाख की लागत से बनेंगे 11 अन्नपूर्णा भवन, अंत्योदय कार्डधारकों को होगी सुविधा

    By Uday Nath Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:03 PM (IST)

    चंदौली में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों की सुविधा के लिए 11 नए अन्नपूर्णा भवन बनेंगे। इन पर 93.17 लाख रुपये की लागत आएगी, जिसके लिए शासन ने ब ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, चंदौली। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न लेने में असुविधा नहीं हो, इसके लिए जिले में 11 और अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कराया जाएगा। इन पर 93.17 लाख की लागत आएगी।

    शासन ने इस बजट को हाल ही में स्वीकृत किया है। 50 प्रतिशत धनराशि 46.58 लाख रुपये निर्माण कार्य आरंभ कराने के लिए खाद्य व आपूर्ति विभाग को दिया गया है।

    विभाग के अनुसार, एक भवन के निर्माण में 8.47 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। चकिया व चहनियां में तीन-तीन, चंदौली में चार व धानाापुर विकास खंड में एक भवन का निर्माण कराया जाएगा। कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत को नामित किया गया है। जिले से ग्राम पंचायतों को धन भेजने की प्रक्रिया चल रही है। इसी सप्ताह निर्माण कार्य आरंभ करा दिया जाएगा।

    भवन का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने व सत्यापन के बाद दूसरी किस्त आएगी। जिले में 75 अन्नपूर्णा भवन का निर्माण मनरेगा से कराने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें 60 भवन ही पूरे हो सके। जबकि, 15 प्रस्तावित ग्राम पंचायतों में भवन नहीं बन सके हैं। शासन अब विभाग को इस भवन के निर्माण के लिए बजट जारी किया है।

    इस तरह का होगा भवन

    ग्राम पंचायत की 484 वर्ग फीट की भूमि पर अन्नपूर्णा भवन का निर्माण होना है। जिन 11 गांवों में इसके निर्माण की स्वीकृति मिली है, वहां भमि उपलब्ध कराते हुए राजस्व विभाग ने एनओसी दी है।

    इतनी भूमि पर खाद्यान्न भंडार व वितरण के लिए दो कमरे और 4 × 20 एक बरामदा बनाया जाएगा। मार्च-अप्रैल तक भवन का कार्य पूर्ण कराकर ग्राम पंचायत कोटेदार को हस्तांतरित करा देगी। इसके बाद कार्डधारकों को यहीं से खाद्यान्न मिलने लगेगा।

    जनपद के 11 गांवों में अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कराने की योजना है। इसके बनने से कार्डधारकों को खाद्यान्न लेने में सुविधा होगी। इसके लिए शासन की ओर विभाग को 50 प्रतिशत बजट आवंटित किया गया है। चयनित ग्राम पंचायतों को धन उपलब्ध कराते हुए विभाग को निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं।
    - चन्द्र मोहन गर्ग, जिलाधिकारी।