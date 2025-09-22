Language
    UP: कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का रचा था षड्यंत्र, यहां हैं पुरावशेष, विकास को पर्यटन विभाग ने की पहल

    By Ashu Singh Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:53 PM (IST)

    Baghpat News उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने महाभारत सर्किट योजना के अंतर्गत बागपत जिले के बरनावा में स्थित लाक्षागृह के समेकित पर्यटन विकास को मंजूरी दी है जिसके लिए एक करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। बरनावा गांव में स्थित यह स्थल महाभारत काल का गवाह है। मान्यता है कि यहां कौरवों ने पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा था।

    बागपत के गांव बरनावा में स्थित लाक्षागृह का प्राचीन पुरावशेष। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, बिनौली (बागपत)। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने महाभारत सर्किट योजना के अंतर्गत जिले में स्थित पौराणिक स्थल लाक्षागृह के समेकित पर्यटन विकास की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए एक करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है।

    बरनावा लाक्षागृह पर स्थित प्राचीन सुरंग का द्वार। जागरण

    जिले के बरनावा गांव में हिंडन और कृष्णा नदी के संगम पर स्थित यह स्थल महाभारत काल का गवाह माना जाता है। यहां कौरवों ने पांडवों को आग में जलाने का षड्यंत्र रचा था। इसके लिए लाक्षागृह का निर्माण कराया गया था। सूझबूझ से पांडव सुरक्षित निकल गए थे। तब के पुरावशेष अब भी यहां मौजूद हैं।

    संरक्षित क्षेत्र में एएसआइ करा रही कार्य

    पुरातत्व संरक्षित क्षेत्र में एएसआइ द्वारा कुछ सुधार कार्य कराया जा रहा है। इसके तहत संरक्षित क्षेत्र में भराव कराकर व वहां जाने वाले रास्ते पर पत्थर बिछाया गया है। गुंबदनुमा प्राचीन अवशेष का भी 25 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है।

    अब पर्यटन विभाग कराएगा विकास

    जिले को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए पर्यटन विभाग ने लाक्षागृह के समेकित विकास की पहल की है। महाभारत सर्किट परियोजना के तहत पर्यटन स्थल पर सौंदर्यीकरण, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, सूचना केंद्र और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन सुविधाओं के विकसित होने से न केवल स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जनपद की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी नई पहचान मिलेगी।

    श्री महानंद संस्कृत विद्यालय लाक्षागृह गुरुकुल, बरनावा के प्रधानाचार्य अरविंद शास्त्री कहते हैं कि प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा लाक्षागृह का विकास कराया जाएगा। ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है। इसके लिए प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ व प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का आभार व साधुवाद है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी प्रदेश सरकार यहां के विकास के लिए मजबूत कदम उठाएगी।