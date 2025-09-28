बाइक चलाते समय लैब टेक्नीशियन को सांप ने डसा...खेलते समय बच्चा भी सर्पदंश का शिकार

Baghpat News बागपत में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ रही हैं। डौला गांव में बाइक चलाते समय एक लैब टेक्नीशियन को सांप ने काट लिया वहीं निवाड़ा गांव में खेलते समय एक बच्चे को भी सांप ने काटा है। दोनों को ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने सांप के काटने पर चीरा न लगाने और तुरंत अस्पताल पहुंचने की सलाह दी है।

जागरण संवाददाता, बागपत। सांप के डसने की घटना रुक नहीं रही है। ग्राम डौला में मेरठ-बागपत-सोनीपत नेशनल हाईवे पर बाइक चलाते समय लैब टेक्नीशियन को सांप ने डस लिया। वहीं निवाड़ा गांव में घर के आंगन में खेलते एक बच्चे को सांप के काटने का शक है। उन दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार हो गया। ग्राम सिंघावली अहीर निवासी 24 वर्षीय मोहित यादव ने बताया कि वह ग्राम डौला में पैथोलाजी लैब पर कार्य करते हैं।

वे रविवार सुबह करीब 11 बजे बाइक से लैब पर जा रहे थे। गांव में पहुंचने पर हाईवे पर ही चलती बाइक पर सांप ने पैर में डस लिया। आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी मेडिकल आफिसर डा. अखंड प्रताप ने चार एंटी स्नेक वेनम के इंजेक्शन लगाएं। इसके अलावा ग्राम निवाड़ा गांव में शमा अपने मायके आई हुई है। उनका 20 माह का बेटा मोहम्मद उमर घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान बच्चे को किसी जहरीले जीव ने काट लिया। बच्चे के नाना नन्ने ने बताया कि इसका पता उस समय चला जब बच्चे को नहलाया जा रहा था। बच्चे को पहले निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे, जिनके द्वारा बच्चे को सांप या बिच्छू से काटना बताते हुए रेफर किया। बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें शक है कि बच्चे को सांप ने काटा है, जिसका चिकित्सकों ने उपचार किया।

बता दें कि पिछले चार माह से करीब 40 लोगों को विभिन्न स्थानों पर सांप काट चुके हैं। इनमें से अधिकांश की हालत में इलाज के बाद सुधार हुआ। चिकित्सकों की अपील है कि सांप के काटने के बाद न चीरा लगाए और न ही कपड़ा बांधे। मरीज को तत्काल नजदीकी सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम है।

गृह कलेश के चलते युवक ने निगला जहरीला पदार्थ संवाद सूत्र, जागरण, छपरौली। नांगल गांव में 45 वर्षीय एक व्यक्ति ने गृह कलेश के चलते जहरीला पदार्थ निगल लिया। जानकारी मिलते ही स्वजन उसे सीएचसी छपरौली लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार नांगल गांव निवासी 45 वर्षीय संजीव कुमार पुत्र स्व: सतपाल सिंह विवाहित है। और उसके तीन बच्चे हैं।