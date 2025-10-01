Language
    पशुओं का कटान कर मछलियों को खिला रहे थे मांस, बागपत पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

    By Rajeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:12 PM (IST)

    Bagpat News बागपत में पुलिस ने बावली-मलकपुर मार्ग पर रस्सी से बंधे एक कटड़े को बरामद किया। मछली फार्म हाउस के मालिक समेत तीन आरोपित कटड़े को ले जा रहे थे लेकिन पुलिस को देखकर भाग गए। पुलिस के अनुसार आरोपित पशुओं को काटकर मछलियों को खिलाते थे। पुलिस ने उनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

    मछलियों को खिलाते थे पशुओं का मांस (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। बावली-मलकपुर गांव के बीच पुलिस ने रस्सी से बंधे एक कटड़े (भैंस का बच्चा) को बरामद किया है। कटड़े को ले जा रहे मछली फार्म हाउस मालिक समेत तीन आरोपित बाइक पर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि आरोपित पशुओं का कटान कर उनका मांस मछलियों को खिलाते थे। आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल ने बताया कि सोमवार रात सूचना मिली कि बावली गांव में मछली फार्म हाउस का मालिक आकाश निवासी गांव खेड़ा हटाना अपने साथी अंकुर निवासी बावली और आर्यन (अंकुर का साला) के साथ बावली से मलकपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर एक कटड़े को बाइक पर लेकर जा रहे हैं। कटड़े का कटान कर उसका मांस मछलियों को खिलाएंगे। पुलिस ने आरोपितों की घेराबंदी की।

    कोतवाली प्रभारी ने बताया कि तीनों आरोपित बाइक पर फरार हो गए। जिस स्थान पर आरोपितों की बाइक खड़ी थी, वहां पर तीन से चार महीने के बीच का एक कटड़ा सड़क से 20 कदम दूरी पर पड़ा था, जिसके पैर रस्सी से बंधे हुए थे। कटड़े को बंधनमुक्त कर गांव मलकपुर के प्रधान रणवीर सिंह की सिपुर्दगी में दे दिया। दारोगा निकलेश रस्तोगी ने आरोपित आकाश, अंकुर एवं आर्यन के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।

