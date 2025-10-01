पशुओं का कटान कर मछलियों को खिला रहे थे मांस, बागपत पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
Bagpat News बागपत में पुलिस ने बावली-मलकपुर मार्ग पर रस्सी से बंधे एक कटड़े को बरामद किया। मछली फार्म हाउस के मालिक समेत तीन आरोपित कटड़े को ले जा रहे थे लेकिन पुलिस को देखकर भाग गए। पुलिस के अनुसार आरोपित पशुओं को काटकर मछलियों को खिलाते थे। पुलिस ने उनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। बावली-मलकपुर गांव के बीच पुलिस ने रस्सी से बंधे एक कटड़े (भैंस का बच्चा) को बरामद किया है। कटड़े को ले जा रहे मछली फार्म हाउस मालिक समेत तीन आरोपित बाइक पर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि आरोपित पशुओं का कटान कर उनका मांस मछलियों को खिलाते थे। आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल ने बताया कि सोमवार रात सूचना मिली कि बावली गांव में मछली फार्म हाउस का मालिक आकाश निवासी गांव खेड़ा हटाना अपने साथी अंकुर निवासी बावली और आर्यन (अंकुर का साला) के साथ बावली से मलकपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर एक कटड़े को बाइक पर लेकर जा रहे हैं। कटड़े का कटान कर उसका मांस मछलियों को खिलाएंगे। पुलिस ने आरोपितों की घेराबंदी की।
कोतवाली प्रभारी ने बताया कि तीनों आरोपित बाइक पर फरार हो गए। जिस स्थान पर आरोपितों की बाइक खड़ी थी, वहां पर तीन से चार महीने के बीच का एक कटड़ा सड़क से 20 कदम दूरी पर पड़ा था, जिसके पैर रस्सी से बंधे हुए थे। कटड़े को बंधनमुक्त कर गांव मलकपुर के प्रधान रणवीर सिंह की सिपुर्दगी में दे दिया। दारोगा निकलेश रस्तोगी ने आरोपित आकाश, अंकुर एवं आर्यन के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।
जिंदा को मृत दिखाने पर निलंबित होंगे चार पंचायत सचिव
जागरण संवाददाता, बागपत। वृद्धावस्था पेंशन में ग्राम पंचायत सचिवों ने ट्योढी गांव के प्रकाश, फतेहपुर पुट्ठी की रामकली, शाहपुर बड़ौली गांव के छंगे और हेवा गांव की बेदो को सत्यापन में मृतक दिखाकर पेंशन बंद करा दी। मगर जब ये अधिकारियों के सामने पहुंचे और खुद को जिंदा बताया तो खलबली मच गई।
सीडीओ नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में चारों गांवों के पंचायत सचिवों के निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित करने के लिए डीपीआरओ को निर्देश दिया है। बताते चलें कि निरपुड़ा के पंचायत सचिव मोहित उज्ज्वल को जिंदा को मृतक दिखाने पर निलंबित किया गया था लेकिन अभी तक चारों पंचायत सचिवों पर कार्रवाई न होने से अधिकारी सवालों के घेरे में है।
