कुत्ते को जबरन शराब पिलाने वाले युवक पर हुई कार्रवाई, UP पुलिस ने किया गिरफ्तार

संवाद सूत्र, जागरण, रमाला (बागपत)। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कुत्ते के साथ अमानवीय व्यवहार करता नजर आ रहा है। करीब 19 सेकेंड के इस वीडियो में युवक कुत्ते को जबरन दबोचे हुए दिखाई देता है। उसके मुंह में शराब डालने की कोशिश करता है। वीडियो में कुत्ता खुद को छुड़ाने का प्रयास करता भी दिख रहा है। उधर, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है।

वीडियो सामने आने के बाद पशु प्रेमियों और आम लोगों में नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि इस तरह का कृत्य न सिर्फ पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है, बल्कि मानव संवेदनाओं को भी आहत करता है। इंटरनेट मीडिया पर आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।

रमाला थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने कहा कि उनके पास वीडियो आ गया है। वीडियो किरठल गांव का बताया जा रहा है। इस गांव के जितेंद्र उर्फ बल्लम ने एक कुत्ते को जबरन शराब पिलाई थी। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। इसे पुलिस ने संज्ञान लेते हुए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपित जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है।