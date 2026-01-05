कुत्ते को जबरन शराब पिलाने वाले युवक पर हुई कार्रवाई, UP पुलिस ने किया गिरफ्तार
बागपत में एक युवक द्वारा कुत्ते को जबरन शराब पिलाने का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, रमाला (बागपत)। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कुत्ते के साथ अमानवीय व्यवहार करता नजर आ रहा है। करीब 19 सेकेंड के इस वीडियो में युवक कुत्ते को जबरन दबोचे हुए दिखाई देता है। उसके मुंह में शराब डालने की कोशिश करता है। वीडियो में कुत्ता खुद को छुड़ाने का प्रयास करता भी दिख रहा है। उधर, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है।
वीडियो सामने आने के बाद पशु प्रेमियों और आम लोगों में नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि इस तरह का कृत्य न सिर्फ पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है, बल्कि मानव संवेदनाओं को भी आहत करता है। इंटरनेट मीडिया पर आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।
रमाला थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने कहा कि उनके पास वीडियो आ गया है। वीडियो किरठल गांव का बताया जा रहा है। इस गांव के जितेंद्र उर्फ बल्लम ने एक कुत्ते को जबरन शराब पिलाई थी। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। इसे पुलिस ने संज्ञान लेते हुए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपित जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है।
पांच वर्षीय बच्ची के साथ किशोर ने किया दुष्कर्म का प्रयास
संवाद सूत्र, जागरण, दाहा (बागपत)। दोघट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पांच वर्षीय बच्ची रविवार शाम करीब पांच बजे अपने मकान की छत पर खेल रही थी। गांव के ही एक 14 वर्षीय मुस्लिम किशोर ने मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची द्वारा शोर मचाने पर किशोर बच्ची को छोड़कर भाग निकला। बच्ची ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। बच्ची के दादा ने दोघट थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी।
इस पर पुलिस ने बच्ची को डाक्टरी के लिए बागपत जिला चिकित्सालय भेजा, जबकि किशोर के पिता को हिरासत में ले लिया गया। वहीं, इस संबंध में दोघट थाना प्रभारी सूर्यदीप सिंह ने बताया कि बच्ची के दादा की सूचना पर पुलिस पहुंची तथा बच्ची को डाक्टरी के लिए भेजा गया है, जबकि किशोर वहां से भाग निकला। उसके पिता को हिरासत में लिया है। बच्ची के स्वजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
