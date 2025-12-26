खौफनाक: उझानी में रेस्क्यू के दौरान जंगली सूअर का वन दारोगा पर जानलेवा हमला, हाथ-पैर चबाए!
उझानी के सिरसौली गांव में किसानों को परेशान कर रहे जंगली सूअर को पकड़ने गए वन दारोगा शिवम प्रताप सिंह पर सूअर ने हमला कर दिया। हमले में दारोगा गंभीर र ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, उझानी। सिरसौली गांव में किसानों को मुसीबत बन चुके जंगली सूअर ने रेस्क्यू आपरेशन के दौरान वन दारोगा पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे तैसे ग्रामीणों ने उन्हें छुड़ाया। उन्हें मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जंगली सूअर को भी पकड़ लिया गया है और उसे किसी जंगल में छोड़ने की तैयारी चल रही है।
कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसौली में पिछले कई दिन से जंगली सूअर का आतंक है। वह कई किसानों पर हमला कर चुका है। उसके डर से किसानों ने खेतों पर जाना छोड़ दिया है।
किसानों को बचाने गए वन दारोगा पर हमलावर हुआ जंगली सुअर pic.twitter.com/MpUOM4G92S— anshul saxena (@rudrasaxena) December 26, 2025
भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के मंडल प्रवक्ता राजेश कुमार सक्सेना ने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी, जिस पर गुरुवार दोपहर वन दारोगा शिवम प्रताप सिंह और पशु मित्र विकेंद्र शर्मा, संजीव प्रजापति अपनी टीम को लेकर गांव पहुंच गए और उन्होंने जाल लगाकर जंगली सूअर को पकड़ने का प्रयास किया।
इसी दौरान सूअर ने वन दारोगा शिवम प्रताप सिंह के ऊपर हमला कर दिया। उन्हें जमीन पर गिरा लिया और उनका एक हाथ चबा डाला। उनका एक पैर भी चबा दिया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। यह देखकर गांव के लोग लाठी डंडे लेकर सूअर पर टूट पड़े। उन्होंने किसी तरह वन दारोगा को बचाया।
इसके बाद जाल डालकर सूअर को पकड़ लिया। इस हमले में कई लोग बाल बाल बच गए। बाद में वन दारोगा को राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती करा दिया गया। यहां के किसानों को कहना है कि जंगली सूअर लगातार किसानों की फसलें चौपट कर रहे हैं। इससे किसान बेहद परेशान हैं।
