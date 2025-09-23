Language
    Badaun News: बेटे और नातिन का शव देखकर पिता ने दम तोड़ा, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से मचा कोहराम

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:54 PM (IST)

    बदायूं के गुधनी गांव में एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। जसवीर उनकी भतीजी संध्या और रिश्तेदार रोहित की करनाल-पानीपत हाईवे पर एक ट्रक से टक्कर में मौत हो गई। जसवीर के पिता शिवदयाल ने भी बेटे और नातिन की मौत की खबर सुनकर दम तोड़ दिया। गांव में मातम पसरा हुआ है और हर कोई शोक में डूबा है।

    बेटे और नातिन के शव देखकर पिता ने भी तोड़ा दम।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, बिल्सी। मंगलवार को गुधनी गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की आर्थि‍यां उठीं। उनके पीछे-पीछे पूरी भीड़ चल पड़ी। हर व्यक्ति की आंख नम दिखाई दे रही थी। गांव में मातम पसरा हुआ था। लोग यह कह रहे थे कि हे भगवान यह क्या हो गया। चाचा-भतीजी और उनके स्वजन तो पंजाब से लौट रहे थे लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही है। करनाल-पानीपत हाईवे पर जैसे ही वह पहुंचे कि मौत बनकर एक ट्रक आया और उन्हें अपने आगोश में ले लिया। जब उनके शव गांव लाए गए तो उन्हें देखकर पिता ने भी दम तोड़ दिया। मंगलवार सुबह पिता-पुत्र के शव का अंतिम संस्कार किया गया और बालिका के शव को दफन कर दिया गया।

    थाना क्षेत्र के गांव गुधनी निवासी 30 वर्षीय जसवीर पुत्र शिवदयाल पंजाब के होशियारपुर जिले में मजदूरी करते थे। वहां उनके परिवार के और भी लोग काम कर रहे थे। जसवीर चार भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके सबसे बड़े भाई ओमपाल की बेटी की दो अक्तूबर को शादी है। इससे परिवार में खुशियों का माहौल था। उसमें शामिल होने को जसवीर और उनके परिवार के सभी लोग एक पिकअप में सवार होकर 21 सितंबर को पंजाब के होशियारपुर जिले से बदायूं के लिए रवाना हुए थे। उनकी पिकअप करनाल-पानीपत हाईवे पर पहुंची थी।

    उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया था, जिससे पिकअप पलट गई थी और उसमें दबकर जसवीर की छह वर्षीय भतीजी संध्या पुत्री राजेंद्र और उनके रिश्तेदार 10 वर्षीय रोहित पुत्र जोगेंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी जबकि जसवीर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्होंने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया था। इस हादसे में उनके परिवार के कई लोग घायल हुए थे। उनका भी स्थानीय अस्पताल में उपचार कराया गया था। इसकी सूचना पर गांव से कई लोग वहां पहुंच गए थे और वह सभी लोग चाचा-भतीजी के शवों को लेकर सोमवार रात गांव लौटे। जसवीर के पिता 60 वर्षीय शिवदयाल काफी कमजोर थे। वह अपने बेटे और नातिन की मृत्यु को सहन नहीं कर पाए।

    मंगलवार सुबह करीब पांच बजे उन्होंने भी दम तोड़ दिया। इससे परिवार का दुख और दोगुणा हो गया। परिवार में चीत्कार मच गई। गांव में मातम पसर गया, जिसने सुना वह उनके घर की ओर दौड़ पड़ा। इस दुख की घड़ी में सभी लोगों ने उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया। उन्हें समझाया गया। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे जसवीर और उनके पिता शिवदयाल के शवों का गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया और नातिन के शव को दफन कर दिया गया।

    विधायक के भाई ने की परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग

    एक ही परिवार में तीन लोगों की मृत्यु की सूचना पर बिल्सी विधायक हरीश शाक्य के भाई नवनीत शाक्य और बिल्सी के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश सागर भी गांव पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वह जिला प्रशासन से इसकी मांग करेंगे। उन्होंने परिवार को सांत्वना भी दी। गांव के आचार्य संजीव रूप ने पिता-पुत्र का सामग्री देकर अंतिम संस्कार कराया।

    निजी अस्पतालों में कराया जा रहा है उनका इलाज

    इस हादसे में जसवीर के परिवार के ही हरिकिशन, सीमा और जसवीर की पत्नी रेखा व तीन वर्षीय बेटी कीर्ति भी घायल है। उन सभी का निजी अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है।

    राज बरौलिया का रहने वाला था रोहित

    इस हादसे में शिकार हुए 10 वर्षीय रोहित उघैती थाना क्षेत्र के गांव राज बरौलिया का रहने वाला था। रोहित के पिता जोगेंद्र भी पंजाब के होशियारपुर जिले में मजदूरी करते थे। वह भी इसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए पिकअप में सवार होकर आ रहे थे। जाेगेंद्र और जसवीर आपस में रिश्तेदार भी हैं।

