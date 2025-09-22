Language
    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:02 PM (IST)

    बगरैन पुलिस चौकी में लगी लोगों की भीड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, बदायूं। इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक धार्मिक पोस्ट का आरोप लगाते हुए भीड़ ने महिला चिकित्सक का घर घेर लिया। 'सिर तन से जुदा' के नारे लगाए लगाते हुए तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। सोमवार को एक घंटा अफरातफरी के बाद पुलिस स्थिति को नियंत्रित कर सकी। महिला डॉक्टर ने ग्राम प्रधान के पति समेत 60-70 लोगों पर बलवा, धमकाने, माहौल बिगाड़ने, नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। मुसलमान पक्ष की ओर से भी ज्ञापन दिया गया। घटना के बाद से तनाव होने के कारण क्षेत्र में फोर्स तैनात है।

    बगरैन कस्बा में डॉ. शाजिया का क्लीनिक है। उनके यहां बरेली के आंवला निवासी अनिल सिंह नौकरी करते हैं, जोकि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी हैं। वह सोमवार सुबह नौ बजे डॉ. शाजिया के घर पहुंचकर क्लीनिक के कामकाज के बारे में बात कर रहे थे। आरोप है कि उसी दौरान दर्जनों मुसलमान युवकों की भीड़ ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अनिल ने आपत्तिजनक धार्मिक पोस्ट की, जिससे भावनाएं आहत हुईं हैं।

    डॉ. शाजिया ने पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद बगरैन चौकी इंचार्ज प्रवीण कुमार चौहान फोर्स लेकर पहुंचे, मगर आक्रोशित भीड़ उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। स्थिति बिगड़ती देखकर सीओ सुनील कुमार सिंह पहुंचे। उन्होंने भीड़ को हटाने के बाद ग्राम प्रधान के पति से पुलिस चौकी में वार्ता की। इसके बाद हंगामा शांत हो सका।

    दोपहर को आंवला से हिंदू संगठनों के दर्जनों कार्यकर्ता भी पुलिस चौकी पहुंच गए। उनका आरोप था कि मुसलमान युवकों की भीड़ ने झूठे आरोप लगाकर अनिल पर हमले का प्रयास किया। दोपहर को मोबीन मुबारक, रियासत आदि लोगों की ओर से अनिल पर कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया।

