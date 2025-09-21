खनन माफिया और सिपाही की बातचीत का ऑडियो वायरल, कॉन्स्टेबल निलंबित, चालक लाइन हाजिर

उसावां थाना क्षेत्र में पुलिस की मिलीभगत से अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। एक सिपाही और खनन माफिया के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया और ड्राइवर को लाइन हाजिर कर दिया है। जांच जारी है उझानी में भी अवैध खनन की शिकायतें मिली हैं।

संवाद सूत्र, म्याऊं। उसावां थाना क्षेत्र में लंबे अर्से से पुलिस की सरपरस्ती में मिट्टी का अवैध खनन जोरों पर किया जा रहा है। इसका राजफाश खनन माफिया व एक सिपाही के बीच हुई बातचीत से हुआ है। दोनों की बातचीत का आडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। एसएसपी डा. ब्रजेश सिंह ने रविवार देर शाम आरोपित सिपाही को निलंबित कर दिया है। जबकि आरक्षी चालक को लाइन हाजिर किया है।

एसएसपी ने दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी है। उसावां थाने में तैनात सिपाही अशोक कुमार और आरक्षी चालक राजेश काफी दिनों से क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन करा रहे थे। इन दोनों पुलिस कर्मियों की पूर्व में ही कई बार खनन कराने की शिकायतों हुई थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों को उन शिकायतों पर कार्रवाई करने का आधार नहीं मिल रहा था।

साठगांठ की हो रही थी कोशिश कुछ दिन पूर्व एक खनन माफिया ने चालक राजेश से साठगांठ करने की कोशिश की। इसकी भनक सिपाही अशोक कुमार को लग गई। इस पर सिपाही अशोक कुमार बिलबिला गया। उसने खनन माफिया को काल की और मेरी बात सुनो, कि जो तुम्हारा लेखपाल गया है, मुझे सब पता है। तुमसे पसरों कहा था कि थाने पर मिलने आ जाओ, लेकिन किसी ओर से बात की। तुमने थाने ड्राइवर से बात की। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो।

ड्राइवर चुगलखोर आदमी है। जब हम काम करते है। तो अपने हिसाब से करते है। माफिया ने कहा कि हम करते है तो सिपाही ने हां काम करो, हम कब मना करते है, लेकिन हमारे अलावा दूसरे तीसरे से बात मत किया करो। वहीं, दूसरे आडियो में माफिया कह रहा है कि हम काम करने जा रहे है तो सिपाही कह रहा है हां जाओ।

आडियो वायरल होने के बाद सिपाही व ड्राइवर के कारनामें उजागार हो गए। एसएसपी ने इंटरनेट पर प्रसारित आडियो के आधार पर सिपाही अशोक कुमार को निलंबित व चालक राजेश को लाइन हाजिर कर दिया है। उझानी में कोतवाल का हमराही करा रहा खनन उझानी कोतवाली क्षेत्र में धड़ल्ले से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है।