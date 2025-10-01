Language
    राजकीय मेडिकल कॉलेज में गर्भवती महिला की मौत, पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का द‍िया आश्वासन

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:36 PM (IST)

    बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला उत्तराखंड के रुद्रपुर की रहने वाली थी और उसकी शादी वजीरगंज थाना क्षेत्र में हुई थी। परिजनों ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच कर रही है। दिवाली से पहले अयोध्या रूट पर डबल डेकर बस भी शुरू हो सकती है।

    राजकीय मेडिकल कालेज में गर्भवती महिला की मौत।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, बदायूं। राजकीय मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को एक गर्भवती महिला की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसकी सूचना पर थाना पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया है।

    उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी 34 वर्षीय लक्ष्मी रानी की करीब आठ साल पहले वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव कुनार निवासी आशीष से शादी हुई थी। उसका एक पांच साल का बेटा है।

    स्वजन का कहना है कि इस समय लक्ष्मी रानी गर्भवती थी। अक्‍टूबर में उसकी डिलीवरी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही मंगलवार को अचानक उसकी हालत खराब हो गई। इससे स्वजन उसे महिला अस्पताल लेकर आए, जहां से उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां भी उसकी हालत में सुधार नहीं आया।

    मंगलवार रात करीब 12 बजे उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसकी सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। इससे मौके पर पहुंची पुलिस ने बुधवार को उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया। अभी मायके वालों ने कोई तहरीर नहीं दी है। पुलिस ने जांचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

