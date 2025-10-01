जागरण संवाददाता, बदायूं। राजकीय मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को एक गर्भवती महिला की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसकी सूचना पर थाना पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया है।

उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी 34 वर्षीय लक्ष्मी रानी की करीब आठ साल पहले वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव कुनार निवासी आशीष से शादी हुई थी। उसका एक पांच साल का बेटा है।

स्वजन का कहना है कि इस समय लक्ष्मी रानी गर्भवती थी। अक्‍टूबर में उसकी डिलीवरी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही मंगलवार को अचानक उसकी हालत खराब हो गई। इससे स्वजन उसे महिला अस्पताल लेकर आए, जहां से उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां भी उसकी हालत में सुधार नहीं आया।