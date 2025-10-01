लखनऊ में डबल डेकर बसों को चलाने की तैयारी तेज हो गई है। परिवहन निगम ने अवध बस स्टेशन से अयोध्या तक ट्रायल किया है और दिवाली से पहले यह सुविधा शुरू हो सकती है। स्विच मोबिलिटी कंपनी 20 बसों की आपूर्ति कर रही है। पहले बाराबंकी से लखनऊ के बीच चलाने की योजना थी लेकिन अब नए मार्गों पर विचार किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आखिरकार आठ माह बाद डबल डेकर बसों को सड़कों पर दौड़ाने के प्रयास तेज हो गए हैं। परिवहन निगम ने अष्टमी मंगलवार को अवध बस स्टेशन से अयोध्या तक का ट्रायल किया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद यह मार्ग फाइनल होगा। माना जा रहा है कि इस मार्ग पर औपचारिक आदेश जारी होना शेष है। यह सुविधा दीपावली से पहले मिल सकती है।

दैनिक जागरण ने 17 सितंबर को ही डबल डेकर बसों का पंजीकरण पूरा, चार्जिंग स्टेशन अधूरा शीर्षक से खबर प्रकाशित किया था। परिवहन निगम ने अत्याधुनिक डबल डेकर बसों को खरीदा, 20 डबल डेकर बसों की आपूर्ति करने का जिम्मा स्विच मोबिलिटी कंपनी को सौंपा गया था। कंपनी ने महाकुंभ के दौरान नौ फरवरी से ही आपूर्ति शुरू कर दिया। 14 करोड़ रुपये की सात बसें बाराबंकी जिले की कार्यशाला पहुंच चुकी हैं।

परिवहन निगम ने पहले तय किया था कि सभी बसों का संचालन बाराबंकी से लखनऊ के बीच होगा, क्योंकि इस मार्ग पर अनुबंधित बसों की भरमार है। बाद में कहा गया कि प्रदेश में निगम के 20 क्षेत्र हैँ सभी को एक-एक डबल डेकर बस का आवंटन कर दिया जाए। इस पर भी सहमति नहीं बन सकी।

छह सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवहन विभाग के कार्यक्रम में आने पर आनन-फानन बसों का लोकार्पण कराया गया। इसके पहले ट्रांसपोर्ट नगर एआरटीओ कार्यालय में पंजीकरण कराया गया था, लेकिन निगम इन बसों को चलाने के लिए मार्ग तय नहीं कर पाया है। कुछ माह पहले बाराबंकी से लखनऊ चलाने की अनुमति मांगी गई थी लेकिन, जिलाधिकारी बाराबंकी ने पुराने बस स्टेशन से चलाने की अनुमति नहीं दिया।

अब कमता से अयोध्या तक का ट्रायल कराया गया है, जबकि कमता से एयरपोर्ट तक नगर विकास विभाग की डबल डेकर बस चल रही है। यह रूट भी लगभग फाइनल है। अब सिर्फ हैदरगढ़ मार्ग की अनुमति मिलने का इंतजार है।