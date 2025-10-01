लखनऊ में अब वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। सरकार जल्द ही पेंशन को सीधे उनके खातों में जमा करने की योजना बना रही है। इसके लिए जीवन प्रमाण पोर्टल शुरू किया जा रहा है जिससे जीवित होने का प्रमाण देना आसान होगा। समाज कल्याण विभाग वृद्धाश्रमों का नवीनीकरण भी कर रहा है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अब पेंशन के लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के खाते की डिटेल, आधार कार्ड का ब्योरा उपलब्ध है। आने वाले समय में पेंशन खुद ब खुद खाते में चली जाएगी। किसी प्रकार की कोई औपचारिकता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको लेकर पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है, अब सिर्फ कैबिनेट अप्रूवल होना बाकी है। यह सुविधा जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगी।

यह बातें समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण ने गोमती नगर स्थित भागीदार भवन में बुधवार को समाज कल्याण विभाग व हेल्पएज इंडिया की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस समारोह में कही। इसके साथ ही अब नवंबर 2025 से वृद्धजनों को जीवित होने का प्रमाण देने के लिए अपने कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके मुताबिक जीवन प्रमाण नाम से पोर्टल को शुरू किया जा रहा है। स्मार्ट फोन से घर बैठे अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं या फिर नजदीकी जनसुविधा केंद्र जाकर इस काम को किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि इस प्रयास से हजारों वृद्धजनों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग 75 वृद्धाश्रम का अनुबंध नए सिरे से करने जा रहा है। अगर कोई इनका संचालन करना चाहे तो वह आगे आ सकता है। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि वृद्धाश्रम में अंशकालीक व पूर्णकालिक रहना कोई खराब बात नहीं है। इसे खराब नजर से नहीं देखा जाना चाहिए।