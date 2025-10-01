Language
    उत्तर प्रदेश में AC बसों का सफर हुआ सस्ता, किराए में 10 प्रतिशत तक की कटौती से यात्रियों को बड़ी राहत

    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:41 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने दशहरा और दीपावली पर प्रदेशवासियों को तोहफा देते हुए वातानुकूलित बसों के किराए में 10% की कमी को जारी रखने का फैसला किया है। यह छूट जनरथ पिंक शताब्दी वोल्वो और वातानुकूलित शयनयान जैसी सेवाओं पर लागू होगी जिससे यात्रियों को कम किराए में आरामदायक सफर मिलेगा। परिवहन मंत्री ने निगम की आय पर ध्यान रखने के भी निर्देश दिए हैं।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को दशहरा और दीपावली पर तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (UPSRTC) द्वारा संचालित सभी वातानुकूलित बसों के किराए में की गई लगभग 10 प्रतिशत की कमी को अग्रिम आदेशों तक जारी रखा जाएगा।

    यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने का संकल्प

    परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि योगी सरकार जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस निर्णय से यात्रियों को कम किराए में आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। यह छूट जनरथ, पिंक, शताब्दी, वोल्वो, वातानुकूलित शयनयान जैसी सेवाओं पर लागू होगी। हालांकि, 01 जनवरी 2024 के बाद पंजीकृत नई वातानुकूलित बसों पर यह छूट लागू नहीं होगी।

    किराया संरचना (वातानुकूलित बस सेवाएं)

    • 3*2 बस सेवा – 1.45 प्रति किलोमीटर
    • 2*2 बस सेवा – 1.60 प्रति किलोमीटर
    • हाई एंड (वोल्वो) बसें – 2.30 प्रति किलोमीटर
    • वातानुकूलित शयनयान – 2.10 प्रति किलोमीटर

    निगम की आय और सेवाओं पर ध्यान

    परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि निगम की सकल आय पर असर न पड़े इसके लिए बसों पर तैनात चालक-परिचालकों को प्रेरित कर अधिक यात्रियों को आकर्षित करने हेतु विशेष काउंसिलिंग की जाएगी।