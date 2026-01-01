शादी के लिए 'शोले' का वीरू बना युवक: टंकी पर चढ़कर बोला- 'बीवी दिलाओ वरना कूद जाऊंगा!'

संवाद सूत्र, जागरण, नूरपुर पिनौनी (बदायूं)। नूरपुर पिनौनी में गुरुवार को चर्चित फिल्म शोले का वह सीन तब फिर से ताजा हो गया। जब एक युवक शादी करने की जिद में पानी की टंकी के 30 फुट ऊंचे स्टैंड पर चढ़ गया और वहां से कूदने की धमकी देने लगा। लोगों ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल समझा-बुझाकर उसे नीचे उतारा।

गुरुवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे मानसिक रूप से बीमार हरप्रसाद मौर्य पुत्र मुन्ना लाल मौर्य अचानक नूरपुर पिनौनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आकर करीब 30 फुट ऊंचे बने पानी की टंकी के स्टैंड पर चढ़ गया। अंदर कक्ष में मरीजों को देख रही डा. कुसुम जैन को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने तत्काल नूरपुर पिनौनी चौकी पुलिस को सूचना दी।

स्टैंड पर चढ़ कर हरप्रसाद हंगामा करने लगा। वह शादी कराने की मांग कर रहा था। साथ ही ऊपर से कूदने की धमकी भी दे रहा था। इस बीच वहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। तभी वहां पहुंचे चौकी इंचार्ज हरिमोहन सिंह ने उसे समझाया, तब वह नीचे उतरा। बताते हैं कि वह मानसिक रूप से बीमार है। उसका उपचार भी चला था।

ग्रामीणों ने बताया कि उसकी पत्नी करीब छह साल पहले रोजाना की क्लेश के चलते घर छोड़कर चली गई। उसका एक बेटा है जो कि हरप्रसाद के पास ही रहता है। हरप्रसाद भी अभी हाल ही में जालंधर से लौटा है। वह अक्सर मजदूरी को बाहर जाता रहता है। पुलिस ने उसको उसकी मां के सुपुर्द कर दिया।

साथ ही उसका ध्यान रखने की बात कही, जिससे वह दोबारा इस तरह की घटना न कर सके। चौकी इंचार्ज हरिमोहन सिंह ने बताया कि उसको समझाकर घर भेज दिया है। उसके स्वजन से भी ख्याल रखने का कहा है।