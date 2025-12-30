सफर होगा सुहाना! बदायूं से आगरा और गाजियाबाद के बीच चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें; होली तक मिल सकती सौगात

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले के लोगों के लिए नए साल में इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिल सकती है। उसके बाद यहां से आगरा और गाजियाबाद के लिए यात्रा और सुविधाजनक हो जाएगी। यहां से हर समय बसों का आवागमन रहेगा। बीच में पड़ने वाले जिलों को सबसे ज्यादा सुविधा रहेगी। यहां अब चार्जिंग प्वाइंट बनकर तैयार हो गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब केवल इलेक्ट्रिक बसों के चलने की देरी रह गई है। अनुमान है कि होली से पहले बसों का संचालन शुरू हो सकता है। करीब एक साल से रोडवेज बस अड्डे पर चार्जिंग प्वाइंट का निर्माण चल रहा है। यहां चार्जिंग प्वाइंट के लिए एक कमरा बनवा दिया गया है और उसके पास ही ट्रांसफार्मर भी रखवा दिया गया है।

उसके सामने इलेक्ट्रिक बसें खड़ी होने को ट्रैक भी बनवा दिया गया है। अभी कुछ थाेड़ा बहुत काम रह गया है। बताया जा रहा है कि वो भी हप्ता पंद्रह दिन में पूरा हो जाएगा। ट्रैक के सामने ही एक पुरानी बिल्डिंग है। अभी उसको नहीं हटवाया गया है। यह बिल्डिंग भी का पुरानी है और जर्जर भी हो चुकी है। इसमें पहले रोडवेज की वर्कशाप थी।

जब वर्कशाप दातागंज तिराहे के नजदीक बन गई तो यहां की बिल्डिंग को खाली करा दिया गया लेकिन यह बिल्डिंग नहीं हटवाई गई। इससे काफी खतरा भी बना हुआ है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस बिल्डिंग को भी हटवा दिया जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक बसों का ट्रैक और साफ हो जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा। हालांकि अभी इनका किराया तय नहीं किया गया है।

गाजियाबाद और आगरा रूट पर बढ़ जाएगी बसों की संख्या वैसे तो इलेक्ट्रिक बसों का संचालन सीधे गाजियाबाद से होगा लेकिन यह बसें बदायूं होते हुए आगरा के लिए भी संचालित कराई जाएंगी। इससे बदायूं में चार्जिंग प्वाइंट बनाया गया है। इसका फायदा बदायूं की जनता को भी मिलेगा। क्योंकि यह बसें बदायूं-गाजियाबाद और बदायूं से आगरा रूट पर दौड़ेंगी। इससे दोनों रूट पर बसों की संख्या भी बढ़ जाएगी। यात्रियों को यह सबसे बड़ा फायदा रहेगा।