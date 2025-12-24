बदायूं: बांग्लादेशी हिंसा के विरोध प्रदर्शन में युवक ने की अश्लील हरकत, ग्रामीणों ने सिखाया सबक
उत्तर प्रदेश के बदायूं में बांग्लादेशी हिंसा के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने अश्लील हरकत की, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे सबक सिखाया। यह घटना बदाय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बदायूं। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। उघैती थाना क्षेत्र के खिताैरा गांव में भी विरोध प्रदर्शन किया गया लेकिन इस दौरान दूसरे समुदाय के युवक ने अश्लील हरकत कर दी, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने सुबह युवक को पकड़कर पीट दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोपहर बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया।
मामला मंगलवार शाम का है। खितौरा गांव के तमाम लोग बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। सभी लोग एकजुट होकर रैली निकाल रहे थे।
इसी दौरान दूसरे समुदाय के आरिफ पुत्र बशीर अहमद ने रैली में शामिल लोगों के साथ गालीगलौज की। जातिसूचक शब्द बोले। आरोप है कि उसने अश्लील हरकत भी की।
तभी लोगों ने उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह मौके से भाग गया। रात भर लोग उसे तलाश करते रहे लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।
बताया जा रहा है कि वह एक सरसों के खेत में छिप गया था। लोगों ने उसे खेत से निकलते देखा कि तभी उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई लगा दी। इसकी सूचना पर थाना पुलिस भी पहुंच गई और आरोपित युवक को हिरासत में ले लिया।
दोपहर बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर ऋषिपाल सिंह ने बताया कि आरोपित गलत हरकत कर रहा था और गालीगलौज भी की थी। इससे उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
