    बदायूं मर्डर मिस्ट्री: एक्सीडेंट या सोची-समझी साजिश? कार और पिकअप के बीच घेरकर वीरेंद्र को मारने का आरोप

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:07 PM (IST)

    बदायूं के मुजरिया में वीरेंद्र नामक युवक की हत्या के मामले में पुलिस की शुरुआती ढिलाई पर जन आक्रोश भड़क गया। परिजनों ने मुजरिया चौराहे पर जाम लगा दिया ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बदायूं। मुजरिया थाना क्षेत्र में हुई युवक की मृत्यु के मामले में शुरुआत से ही पुलिस का रवैया काफी ढीला रहा और तो और उसे हादसा भी मान लिया, जिससे जन आक्रोश फूट पड़ा। गुरुवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद लोगों ने मुजरिया चौराहे पर जाम लगा दिया। इसकी सूचना पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई और स्वजन प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर अड़ गए।

    जब पुलिस ने आरोपितों पांच भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। तब कहीं उन्होंने जाम खोला। स्वजन का कहना है कि युवक को टक्कर मारने के बाद पीट-पीटकर मार दिया गया था और पुलिस आरोपितों को बचाने में जुटी है। यह मामला बुधवार दोपहर का है। उस दौरान थाना क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर मेबड़ी निवासी 32 वर्षीय वीरेंद्र अपने गांव के राजेंद्र के साथ दवा लेने मुजरिया चौराहे पर आ रहा था।

    रास्ते में सगराय और अलीगंज के बीच पीछे से आ रही कार और सामने से आ रही पिकअप ने टक्कर मारी। स्वजन का कहना है कि दोनों गाड़ियों में उनके गांव के विजय सिंह, धूम सिंह, धारा सिंह, धवल सिंह और धीर सिंह पांचों भाई सवार थे। उनके पास लाठी डंडे और हाकी थीं। पहले उन्होंने गाड़ियों से टक्कर मारी, फिर लाठी डंडों व हाकी से पीटकर वीरेंद्र की हत्या कर दी। गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए।

    इस घटना को थाना पुलिस हादसा मान रही थी जबकि मौके से बरामद लाठी-डंडा व हाकी हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके बावजूद थाना पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। गुरुवार सुबह उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। तब तक आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। इसको लेकर मुजरिया चौराहे पर जाकर बैठ गए और उन्होंने जाम लगाते हुए आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

    इसकी सूचना पर गुजरिया इंस्पेक्टर ज्योति सिंह, जरीफनगर एसओ सुमित कुमार शर्मा, सहसवान इंस्पेक्टर धनंजय सिंह, बिल्सी इंस्पेक्टर मनोज कुमार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने स्वजन को समझने का काफी प्रयास किया लेकिन स्वजन प्राथमिकी दर्ज होने तक अपनी मांग पर अड़े रहे। तब थाना पुलिस ने पांचों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। उसके बाद कहीं स्वजन शांत हुए और उन्होंने जाम खोला।

    स्वजन बोले पुरानी रंजिश में हुई हत्या

    वीरेंद्र के स्वजन का कहना है कि आरोपित उनके परिवार से पुरानी रंजिश मान रहे हैं। उसी बात को लेकर वीरेंद्र की हत्या की गई। जैसे ही वीरेंद्र गांव से निकला कि उसके पीछे कार लगा दी गई और सामने से पिकअप बुला ली गई। बीच में घेरकर उसकी हत्या कर दी गई।

    मुजरिया इंस्पेक्टर से नाराज दिखे स्वजन

    इस घटना को लेकर युवक के स्वजन मुजरिया इंस्पेक्टर ज्योति सिंह से काफी नाराज दिखे। उनका कहना है कि दोनों वाहन एक ही मालिक के हैं। घटनास्थल से हाकी और डंडे भी मिले हैं, जो इस का इशारा कर रहे हैं कि यह हादसा नहीं था। इसके बावजूद इंस्पेक्टर ने शुरूआत में ही हादसा मान लिया। साक्ष्यों की ओर पुलिस ने देखने का प्रयास ही नहीं किया।

    एक आरोपित की स्टोरी प्रसारित, हमारी फैमिली को तकलीफ देगा तो खत्म कर देंगे

    इस घटना के बाद ही आरोपित धूम की फेसबुक पर एक स्टोरी प्रसारित हुई है। उसने लगाया कि कोई हमारी फैमिली को तकलीफ देता तो खत्म कर देंगे, बात भी और बंदा भी।

     

    मुजरिया में हुई युवक की मृत्यु के मामले में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। युवक की मृत्यु चोट लगने की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में डाक्टर से बात की जाएगी। उसके बाद कुछ और सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल मामले की जांच को टीम लगा दी गई है।

    - डा. हृदेश कुमार कठेरिया, एसपी देहात


