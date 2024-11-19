बदायूं में 'ऑनर किलिंग': प्रेमी से मिलने गई बेटी का पिता ने हसिया से रेता गला, खुद रची गुमशुदगी की साजिश
बदायूं में एक चौंकाने वाली घटना में, इकरार नामक व्यक्ति ने अपनी 17 वर्षीय बेटी की प्रेम संबंध के चलते हत्या कर दी। 19 दिसंबर की रात को बेटी प्रेमी से ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बदायूं। प्रेम संबंधों से बौखलाए कृषक इकरार ने अपनी बेटी के खून से अपने हाथ रंग लिए। वह 19 दिसंबर की रात को प्रेमी से मिलने निकली थी। इसका अंदेशा होने पर इकरार पीछा करते हुए खेत तक पहुंचा और हसिया से गला रेतकर बेटी को मार डाला। बुधवार को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उसके विरुद्ध हत्या एवं साक्ष्य मिटाने की धारा में प्राथमिकी लिखी गई है।
लहरा लाड़पुर गांव में रहने इकरार ने स्वीकारा कि उसकी 17 वर्षीय बेटी के एक युवक से प्रेम संबंध थे। वह पूर्व में भी उससे चोरी-छिपे मिलने के लिए घर से चली गई थी। बाद में इसकी जानकारी मिलने पर कई बार समझाया मगर, सुधार नहीं हुआ। वह 19 दिसंबर की रात को भी उससे मिलने के लिए निकल गई थी। उसे बिस्तर पर नहीं देखा तो तलाशते हुए खेतों की ओर गए।
वह प्रेमी के इंतजार में खेत पर थी, यह देखकर खून खौल उठा। रात में पशुओं से बचाव के लिए हसिया लेकर गया था, उसी से बेटी के गले पर प्रहार कर हत्या कर दी। इसके बाद घर आकर सो गया। अगले दिन गांव में शोर कर दिया कि बेटी लापता हो गई है। 26 दिसंबर को थाने जाकर बताया कि काफी तलाशने के बाद भी बेटी का पता नहीं चल रहा, इसलिए पुलिस मदद करे।
पुलिस के अनुसार, 19 दिसंबर की रात को बेटी की हत्या के बाद इकरार खेत से गांव की ओर आते दिखा था। उस समय गश्त कर रहे सिपाहियों ने रात में बाहर निकलने का कारण पूछा तो उसने कहा कि खेत की रखवाली कर लौट रहा है। सोमवार को सरसों के खेत में किशोरी का शव मिलने पर सबसे पहले पिता पर शक हुआ। शव कई दिन पुराना होने के कारण उसका आधा हिस्सा पशु खा गए थे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला रेतकर हत्या की पुष्टि होने पर मंगलवार को उसके पिता इकरार व भाई से पूछताछ शुरू की। इकरार ने घटना स्वीकार ली, उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हसिया भी बरामद कर लिया गया। बुधवार दोपहर को इकरार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
किशोरी की हत्या उसके पिता ने की है। उसने स्वीकारा कि प्रेम संबंधों से नाराज होकर बेटी का गला रेतकर हत्या कर दी थी। उसकी निशानदेही पर हसिया भी बरामद हो गया।
- डा. हृदेश कुमार कठेरिया, एसपी देहात
यह भी पढ़ें- बदायूं: विरासत दर्ज करने के बदले मांगी 10 हजार की घूस, एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रंगे हाथ दबोचा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।