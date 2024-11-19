बदायूं में 'ऑनर किलिंग': प्रेमी से मिलने गई बेटी का पिता ने हसिया से रेता गला, खुद रची गुमशुदगी की साजिश

जागरण संवाददाता, बदायूं। प्रेम संबंधों से बौखलाए कृषक इकरार ने अपनी बेटी के खून से अपने हाथ रंग लिए। वह 19 दिसंबर की रात को प्रेमी से मिलने निकली थी। इसका अंदेशा होने पर इकरार पीछा करते हुए खेत तक पहुंचा और हसिया से गला रेतकर बेटी को मार डाला। बुधवार को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उसके विरुद्ध हत्या एवं साक्ष्य मिटाने की धारा में प्राथमिकी लिखी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लहरा लाड़पुर गांव में रहने इकरार ने स्वीकारा कि उसकी 17 वर्षीय बेटी के एक युवक से प्रेम संबंध थे। वह पूर्व में भी उससे चोरी-छिपे मिलने के लिए घर से चली गई थी। बाद में इसकी जानकारी मिलने पर कई बार समझाया मगर, सुधार नहीं हुआ। वह 19 दिसंबर की रात को भी उससे मिलने के लिए निकल गई थी। उसे बिस्तर पर नहीं देखा तो तलाशते हुए खेतों की ओर गए।

वह प्रेमी के इंतजार में खेत पर थी, यह देखकर खून खौल उठा। रात में पशुओं से बचाव के लिए हसिया लेकर गया था, उसी से बेटी के गले पर प्रहार कर हत्या कर दी। इसके बाद घर आकर सो गया। अगले दिन गांव में शोर कर दिया कि बेटी लापता हो गई है। 26 दिसंबर को थाने जाकर बताया कि काफी तलाशने के बाद भी बेटी का पता नहीं चल रहा, इसलिए पुलिस मदद करे।

पुलिस के अनुसार, 19 दिसंबर की रात को बेटी की हत्या के बाद इकरार खेत से गांव की ओर आते दिखा था। उस समय गश्त कर रहे सिपाहियों ने रात में बाहर निकलने का कारण पूछा तो उसने कहा कि खेत की रखवाली कर लौट रहा है। सोमवार को सरसों के खेत में किशोरी का शव मिलने पर सबसे पहले पिता पर शक हुआ। शव कई दिन पुराना होने के कारण उसका आधा हिस्सा पशु खा गए थे।