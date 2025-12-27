GST Raid in Budaun: आधी रात तक खंगाले गए खाते, दिल्ली-नोएडा की टीम ने दी दबिश

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी का खेल चल रहा है। पिछले कुछ महीनों में केंद्रीय जीएसटी की टीम लगातार शहर के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है। आए दिन टीम छापामारी कर व्यापारियों को जीएसटी चोरी के मामले में पकड़ रही है।

इसी क्रम में शुक्रवार शाम शहर के जोगीपुरा लक्ष्मी लान स्थित एक बड़े कपड़ा व्यापारी के यहां केंद्रीय जीएसटी की टीम ने छापेमारी की। देर रात तक जांच जारी रही। इस दौरान केंद्रीय जीएसटी की टीम ने किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी। जागरण टीम के पहुंचने पर टीम ने दुकान का शटर गिराकर जांच जारी रखी।

शहर के जोगीपुरा में शहर निवासी एक व्यापारी की कपड़े की दुकान है। वह कपड़े के थोक व्यापारी हैं। बच्चों के कपड़ों से लेकर बड़ों तक के कपड़े थोक में यहां से बिक्री होते हैं। वहीं सीजन के हिसाब से भी कपड़े यहां से बेचे जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन व्यापारी ने पूरे जिले और आसपास में अपना बड़ा कारोबार फैलाया है।

शुक्रवार शाम अचानक यहां केंद्रीय जीएसटी की टीम पहुंची। ीतन गाड़ियों से करीब आठ से दस लोगों की टीम जोगीपुरा लक्ष्मी लान स्थित कपड़ा व्यापारी की दुकान पर पहुंची। जहां टीम ने पहुंचते ही सभी को बाहर निकाल दिया। व्यापारी और उनके कर्मचारी को छोड़कर सभी को बाहर कर जांच शुरू की गई। टीम को देखते ही आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

दुकानदार अपनी अपनी दुकान बंद कर फरार हो गए। लेकिन टीम ने जांच जारी रखी। देर शाम सूचना मिलने पर जब जागरण टीम वहां पहुंची तो जीएसटी के अधिकारियों ने दुकानदार से कहकर शटर भी आधे से ज्यादा बंद करा दिया। वहीं आसपास की दुकानें बंद होने से जल्द ही सन्नाटा हो गया था।

अधिकारियों की गाड़ियां छापेमारी की सूचना फैलने की वजह बन रही थी। इसके चलते उन्होंने अपनी गाड़ियां भी वहां से हटवा कर शहर के लावेला चौक पर खड़ी करा दी। बताते हैं कि टीम दिल्ली और नोएडा से आई है। स्थानीय जीएसटी अधिकारियों व पुलिस को इसकी सूचना नहीं है। रात करीब दस बजे जीएसटी के अधिकारी कर्मचारी खातों का स्टाक से मिलान व जीएसटी की बिलिंग आदि की जांच करते रहे।