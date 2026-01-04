इश्क, ईंटें और मौत: बदायूं में प्रेमी को मिली खौफनाक सजा, सगे रिश्तेदारों ने ही उजाड़ दिया घर

जागरण संवाददाता, बदायूं। प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे युवक की शनिवार को ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। युवती के स्वजन अचानक घर लौटे तो वह प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। इससे बौखलाए स्वजन ने उसके प्रेमी को पकड़कर पीटा, फिर सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए। उसकी बाइक भी तोड़ दी। घटनाक्रम देख युवक का दोस्त जान बचाकर भाग गया।

गांव रहीमुद्दीनगर निवासी कमल का घसनगला गांव में रिश्तेदार युवती से प्रेम प्रसंग था। युवती के पास मोबाइल फोन नहीं होने से कमल अक्सर गांव जाकर चोरी-छिपे बात करते थे। गुरुवार को उन्होंने प्रेमिका को मोबाइल फोन खरीदकर दिया था। शनिवार को युवती के स्वजन खेत पर गए थे, उसी दौरान कमल उससे मिलने घर पहुंच गए।

उन्होंने दरवाजे के पास अपनी बाइक खड़ी की, जबकि दोस्त कुछ दूरी पर टहलता रहा। पुलिस के अनुसार, देर शाम स्वजन खेत से लौटे तो घर में दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उग्र हो गए। उन्होंने युवती को पीटा, इस बीच कमल ने भागने का प्रयास किया तो दौड़कर पकड़ लिया।

इसके बाद सिर पर सीने पर ईंट से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए। उन्हें लहूलुहान छोड़कर हमलावर भाग गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, वहां चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। रास्ते में उनकी मौत हो गई।

थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि युवक के स्वजन से तहरीर का इंतजार है, उसी आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। आरोपितों की तलाश में टीमें लगा दी गई हैं। कमल के दोस्त से भी घटनाक्रम की जानकारी ली जाएगी।

बेटी को आपत्तिजनक हालत में देख रिश्तेदारी भूल गया पिता जिस परिवार में सगी रिश्तेदारी थी और उनका एक-दूसरे के घर पर आना जाना था। आज वही परिवार बेटी को आपत्तिजनक हालत देखकर रिश्तेदारी भी भूल गया। युवक के स्वजन ने युवती के पिता व उसके अन्य भाईयों व बेटों पर हत्या का आरोप लगाया है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव रहीमुद्दीनगर निवासी कमल पुत्र मुन्नालाल दो भाइयों में छोटा था।

वह पानीपत में रहकर काम करता था। बताया जा रहा है कि उसका अपने रिश्ते के भाई की बेटी से करीब दो साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब उसकी प्रेमिका ने मोबाइल की डिमांड की तो वह पानीपत में काम कर रहा था और उसे मोबाइल देने के लिए दो दिन पहले पानीपत से बदायूं आ गया। यहां उसने अपने परिवार वालों को बताया कि वह मनौना धाम दर्शन करने जाएगा। इसीलिए पानीपत से घर आया है।

स्वजन का यह भी कहना है कि शनिवार को उसके मोबाइल पर लड़की की काल आई थी, जिससे वह अपने दोस्त को लेकर घस नगला गांव चला गया। इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी लेकिन जब उसहैत थाने के सिपाही ने उन्हें काल करके बताया, तब उन्हें इसके बारे में पता चला और वह तत्काल उसावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां से कमल को लेकर जिला अस्पताल आए।