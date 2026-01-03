बदायूं: तहसीलदार कोर्ट में भारी बवाल, दंपती ने पेशकार को पीटा और फाइलें बिखेरीं!
बदायूं की सदर तहसीलदार कोर्ट में एक दंपती ने जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने पेशकार अजय कुमार के साथ गाली-गलौज और मारपीट की, साथ ही मुकदमों की फाइलें भी ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बदायूं। शुक्रवार को सदर तहसीलदार कोर्ट में एक दंपती ने जमकर उत्पाद मचाया। उन्होंने तहसीलदार के पेशकार के साथ गाली गलौज की। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट कर दी और वहां रखीं मुकदमों की फाइलों को इधर-उधर फेंक दिया। यह देखकर वहां मौजूद कई वकील और कर्मचारी दौड़ पड़े।
उन्होंने आरोपित दंपतती को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह मौके से भागने में कामयाब रहे। पेशकार ने इस संबंध में कोतवाली पुलिस को तहरीर दी, जिस पर तहसीलदार ने भी प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश कर दिए हैं और कोतवाली पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है।सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव गुरुपुरी विनायक निवासी अजय कुमार तहसीलदार सदर के न्यायालय में पेशकार हैं।
उन्होंने बताया कि वह शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे न्यायालय में बैठकर काम कर रहे थे। उसी दौरान सिविल लाइंस क्षेत्र के गांव नगला शर्की निवासी मुदित कुमार और उसकी पत्नी चंचल न्यायालय में दाखिल हुए। उनका एक मुकदमा तहसीलदार कोर्ट में विचाराधीन है। दरअसल मुदित कुमार के पिता उसके बड़े भाई और मुदित के बेटे के नाम वसीयत कर गए थे।
मुदित चाहता था कि उसके बेटे की विरासत दर्ज हो जाए लेकिन उसके बड़े भाई की विरासत दर्ज न हो। इसलिए वह लगातार तीन दिन से तहसीलदार कोर्ट के चक्कर लगा रहा था। शुक्रवार दोपहर जब वह न्यायालय पहुंचा तो उसने पेशकार से अपने आदेश के बारे में पूछा। इस पर पेशकार ने बताया कि वह अभी व्यस्त हैं थोड़ी देर बाद आना, तब बताएंगे।
इसी बात को लेकर मुदित और उसकी पत्नी चंचल ने कोर्ट में खड़े होकर उनसे गाली गलौज कर दी। जब पेशकार ने विरोध किया और कहा कि यहां गाली गलौज करना मना है। तभी आरोपित दंपती उनसे भिड़ गए और उनके साथ मारपीट कर दी। वहां डेस्क पर रखीं तमाम फाइलें इधर-उधर फेंक दी, जिससे कोर्ट में हंगामा खड़ा हो गया। शोर शराबा सुनकर कई वकील और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए।
वकील अमित बाबू सक्सेना, कर्मचारी रामकुमार, तारा देवी और उमेश चंद्र ने मुकदमों की फाइलों को उठाकर रखा। इसी दौरान आरोपित मुदित और उसकी पत्नी गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। बाद में इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। पेशकार अजय कुमार ने आरोपित दंपती के खिलाफ तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
इस मामले में तहरीर आ गई है। आरोपित दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। उनकी तलाश को टीम भेज दी गई है।
- संजय कुमार सिंह, इंस्पेक्टर कोतवाली
