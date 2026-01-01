महिला अस्पताल की गैलरी में प्रसव मामले की जांच तेज, सीसीटीवी फुटेज में दिखी लापरवाही की खौफनाक तस्वीर!
जागरण संवाददाता, बदायूं। महिला अस्पताल की गैलरी में हुए महिला के प्रसव के मामले में जांच शुरू हो गई है। डीएम की ओर से गठित तीन सदस्यीय कमेटी गुरुवार दोपहर महिला अस्पताल पहुंची और उस रात ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। इसके अलावा कमेटी ने अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे देखे।
फुटेज में अस्पताल की गैलरी में तड़पती हुई दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि इसमें कर्मचारियों या जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इस भीषण ठंड में गैलरी में प्रसव होना ही सबसे बड़ी लापरवाही मानी जा रही। यह मामला 22 दिसंबर की रात का है।
रात को करीब 11 बजे उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसौली निवासी सूरज अपनी गर्भवती पत्नी सविता को लेकर महिला अस्पताल पहुंचा था। एक तो एंबुलेंस न आने वह काफी लेट हो गया था। वह किसी तरह ई-रिक्शा में बैठाकर अस्पताल पहुंचा लेकिन यहां कोई पूछने वाला नहीं था। सविता की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह पैदल ही नहीं चल पाई और गेट के अंदर घुसते ही गैलरी में लेट गई।
वहीं उसकी पीढ़ा बढ़ गई। उसके स्वजन डाक्टर और कर्मचारियों को ढूंढते रहे लेकिन उनका कुछ पता नहीं था। आखिरकार महिला ने गैलरी में ही बच्चे को जन्म दे दिया था। उस वक्त ठंड इतनी थी कि बच्ची ने भी दम तोड़ दिया था। दूसरे दिन गैलरी में प्रसव का इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित हुआ था।
इससे स्वास्थ्स विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों में खलबली मच गई थी। डीएम अवनीश कुमार राय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच को तीन सदस्यीय कमेटी गठित की। गुरुवार दोपहर कमेटी में शामिल सीडीओ केशव कुमार, एडीएम एफआर अरुण कुमार और सीएमओ डा. रामेश्वर मिश्रा महिला अस्पताल पहुंचे।
उन्होंने सबसे पहले जहां प्रसव हुआ था, वह स्थान देखा, बाद में उसे कहां रखा कब तक रखा गया, इसकी जानकारी जुटाई। 22 दिसंबर की रात अस्पताल में किस-किस की ड्यूटी और कौन-कौन मौजूद था और मौजूद कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए। बाद में अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए।
उसकी फुटेज में महिला गैलरी में तड़पती हुई दिखाई दे रही है और वहीं उसका प्रसव भी हो गया था। इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद गैलरी में प्रसव सबसे बड़ी लापरवाही रही। अधिकारियों ने कहा है कि इसकी जांच कर रही है। दो-तीन दिन में इसकी रिपोर्ट बनाकर डीएम को सौंपेंगे। उसके आधार पर अगली कार्रवाई होगी।
इसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित है। गुरुवार दोपहर अस्पताल में पहुंचकर मामले की जांच की। कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं और सीसीटीवी कैमरा भी चेक किया। दो-तीन दिन में इसकी रिपोर्ट बनाकर दे दी जाएगी। बाद में उसके आधार पर कार्रवाई होगी।
- केशव कुमार, सीडीओ
