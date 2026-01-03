Language
    Badaun Weather Alert: बूंदाबांदी और शीतलहर ने छुड़ाई कंपकंपी, अब 5 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

    By Ankit Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:04 AM (IST)

    कोहरे के बीच लाइट जलाकर न‍िकलते लोग

    जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में शुक्रवार को बूंदाबांदी के चलते मौसम ने अचानक करवट ली। रात और सुबह के समय हुई बूंदाबांदी ने ठंड और बढ़ा दी। वहीं सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। वहीं कई क्षेत्रों में घना कोहरा देखने को मिला। सूर्य के दर्शन न होने से ठंड में इजाफा हुआ और पूरे दिन सर्दी का असर बना रहा।

    ठंडी हवाओं और नमी के कारण लोगों को शीतलहर जैसा अहसास हुआ, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं शासन की ओर से 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टियों को पांच जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। सुबह के समय कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रही। राष्ट्रीय राजमार्ग सहित शहर और ग्रामीण मार्गों पर वाहन रेंगते नजर आए।

    दुपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हुई, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तरों के लिए निकलने वाले कर्मचारियों को ठंड के साथ कोहरे का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर लोग देर से अपने गंतव्य तक पहुंचे। मौसम की इस बेरुखी का असर बाजारों पर भी साफ दिखा।

    ठंड और कोहरे के चलते लोगों ने घरों में रहना ही बेहतर समझा, जिससे बाजारों में चहल-पहल कम रही। व्यापारियों के अनुसार ग्राहकों की संख्या घटने से रोजमर्रा के कारोबार पर असर पड़ा है। खासतौर पर सब्जी, फल, कपड़ा और ठेला-पटरी से जुड़े व्यवसाय प्रभावित हुए हैं।

    ग्रामीण इलाकों में किसान भी मौसम को लेकर चिंतित नजर आए। कोहरे और बादलों के कारण फसलों में नमी बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह स्थिति अधिक दिनों तक बनी रहती है तो फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, हालांकि फिलहाल नुकसान की आशंका कम है।

     

