क्या रायते से भी होता है रैबीज? उझानी की इस घटना ने पूरे यूपी को चौंकाया, जानें पूरा मामला

संवाद सूत्र, जागरण, कछला। इस समय उझानी कोतवाली क्षेत्र के पांच गांव में रैबीज की दहशत फैली हुई है। लोग इतना डरे हुए हैं कि वह एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल दौड़ रहे हैं। इससे उझानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी भीड़ बढ़ गई है।

बताया जा रहा है कि क्षेत्र के पांच गांव के लोगों ने एक दावत में रायता खाया था और वह रायता उस भैंस के दूध से बना था, जिसको पागल कुत्ते ने काट लिया था। कोतवाली क्षेत्र के गांव पिपरौल निवासी बुजुर्ग रोहन की अभी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी। 23 दिसंबर को उनकी तेरहवीं थी। इससे परिवार वालों ने पिपरौल और नजदीक के चंदनपुर, तेलिया नगला, बड़े नगला और हुसैनपुर गांव के लोगों को भी दावत दी थी।

बताया जा रहा है कि इस दावत में पूरी सब्जी के अलावा रायते का भी इंतजाम था और वह रायता पड़ोस के टिंकू की भैंस के दूध से बना था। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले ही टिंकू की भैंस को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिससे उसकी भैंस भी पागल हो गई थी और 25 दिसंबर को उसकी मृत्यु हो गई।

जब लोगों को पता चला कि उन्होंने भी भैंस के दूध के मट्ठे से बना रायता खाया है तो लोगों में रैबीज की दहशत फैल गई और फिर लोग स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल की ओर एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए दौड़ पड़े। पिपरौल निवासी टिंकू साहू, भोले, आशीष, मुनेंद्र, विजेंद्र, आलोक, गोपाल, प्रमोद, राजा, विजय अनुराग आदि लोगों ने बताया कि वह अपना इंजेक्शन लगवा चुके हैं और गांव के बाकी लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं।