बदायूं में मदरसों और मस्जिदों का सत्यापन अभियान तेज, पुलिस तैयार कर रही इमामों का रिकॉर्ड

संवाद सूत्र, बदायूं। शासन के आदेश के बाद जिले की पुलिस ने जिले में संचालित मदरसों और मस्जिदों का सत्यापन अभियान तेज कर दिया है। जिले के सभी ब्लॉक क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के हिसाब से जानकारी एकत्र की जा रही है।

उदाहरण के तौर पर बिसौली क्षेत्र के गांव लक्ष्मीपुर और संग्रामपुर में मदरसों, मस्जिदों तथा उनमें कार्यरत इमामों का विस्तृत खाका तैयार किया जा रहा है। पुलिस द्वारा रिकॉर्ड खंगाले जाने से मदरसा संचालकों में हलचल देखी जा रही है।



बिसौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में कुल 10 मस्जिदें बनी हुई हैं, जिनमें सभी में इमाम तैनात हैं। इसके साथ ही यहां दरिकाहे नूरी बारुरी और बढ़ा इमामबाड़ा नामक दो मदरसे संचालित हो रहे हैं।