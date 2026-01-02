Language
    बदायूं में मदरसों और मस्जिदों का सत्यापन अभियान तेज, पुलिस तैयार कर रही इमामों का रिकॉर्ड

    By Ankit Gupta Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:12 PM (IST)

    बदायूं पुलिस जिले में मदरसों और मस्जिदों का सत्यापन अभियान तेज कर रही है। शासन के आदेश पर, पुलिस ग्राम पंचायतों के अनुसार जानकारी एकत्र कर रही है, जिस ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, बदायूं। शासन के आदेश के बाद जिले की पुलिस ने जिले में संचालित मदरसों और मस्जिदों का सत्यापन अभियान तेज कर दिया है। जिले के सभी ब्लॉक क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के हिसाब से जानकारी एकत्र की जा रही है।

    उदाहरण के तौर पर बिसौली क्षेत्र के गांव लक्ष्मीपुर और संग्रामपुर में मदरसों, मस्जिदों तथा उनमें कार्यरत इमामों का विस्तृत खाका तैयार किया जा रहा है। पुलिस द्वारा रिकॉर्ड खंगाले जाने से मदरसा संचालकों में हलचल देखी जा रही है।

    बिसौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में कुल 10 मस्जिदें बनी हुई हैं, जिनमें सभी में इमाम तैनात हैं। इसके साथ ही यहां दरिकाहे नूरी बारुरी और बढ़ा इमामबाड़ा नामक दो मदरसे संचालित हो रहे हैं।

    वहीं संग्रामपुर में फैजान रजा, रजविया कादरिया, होरिविया गुलशने इस्लामिया मखतब सहित कई मदरसे चल रहे हैं, जबकि क्षेत्र में कुल छह मस्जिदें संचालित बताई जा रही हैं।

    पुलिस जांच में सामने आया है कि इन मस्जिदों में संभल, बदायूं, मुरादाबाद और बरेली जनपदों के मौलाना इमाम के रूप में तैनात हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को धार्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दबतोरी और पपंगाव क्षेत्रों में भी पुलिस ने मदरसों और मस्जिदों की पड़ताल शुरू कर दी है।

