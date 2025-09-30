बदायूं में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, मायके वालों ने लगाया पीटकर हत्या का आरोप

बदायूं के अलापुर में एक विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। मायके वालों ने दहेज के लिए पीटकर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ससुराल वाले मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पर वीडियोग्राफी न होने पर हंगामा भी किया।

जागरण संवाददाता, बदायूं। अलापुर थाना क्षेत्र के गांव पतसा में मंगलवार सुबह एक विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। इसकी सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने उसकी पीटकर हत्या का आरोप लगाया। उनके पहुंचने से पहले ससुराल वाले मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसा निवासी संजीव सिंह पुत्र श्याम पाल सिंह का कहना है कि उन्होंने करीब पांच साल पहले अपनी 25 वर्षीय बहन रिंकी की शादी अलापुर थाना क्षेत्र के गांव पतसा निवासी दीपक के साथ की थी। कुछ समय तक ससुराल वाले शांत रहे लेकिन बाद में उन्होंने दहेज में एक बाइक और चार लाख रुपये की मांग करना शुरू कर दी।

वह कई बार रिंकी से अतिरिक्त दहेज की मांग कर चुके थे लेकिन रिंकी अपने मायके वालों की हालत जानती थी। उसने भी कई बार मायके आकर इसका जिक्र किया था लेकिन वह उसका घर बिगड़ने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं कराना चाह रहे थे। इसी दौरान सोमवार रात करीब 12 बजे रिंकी ने अपनी ही ससुराल में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। इससे ससुराल वाले डर गए और वह घर छोड़कर फरार हो गए। जब मुहल्ले वालों को इसका पता चला तो उन्होंने जाकर रिंकी के शव को फंदे से उतारा और थाना पुलिस को सूचना दी।

बाद में इसकी सूचना पर संजीव और उसके परिवार वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने ससुराल वालों पर पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मंगलवार सुबह पुलिस ने विवाहिता की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संजीव ने चार लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

पोस्टमार्टम हाउस पर मायके वालों ने किया हंगामा मंगलवार दोपहर पोस्टमार्टम हाउस पर मायके वालों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी नहीं कराई गई। विवाहिता गर्भवती थी। उसका बच्चा निकालकर बाहर कर दिया गया। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा।