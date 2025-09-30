Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदायूं में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, मायके वालों ने लगाया पीटकर हत्या का आरोप

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:38 PM (IST)

    बदायूं के अलापुर में एक विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। मायके वालों ने दहेज के लिए पीटकर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ससुराल वाले मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पर वीडियोग्राफी न होने पर हंगामा भी किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    व‍िवाह‍िता रिंकी का फाइल फोटो। स्रोत- स्वजन

    जागरण संवाददाता, बदायूं। अलापुर थाना क्षेत्र के गांव पतसा में मंगलवार सुबह एक विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। इसकी सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने उसकी पीटकर हत्या का आरोप लगाया। उनके पहुंचने से पहले ससुराल वाले मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसा निवासी संजीव सिंह पुत्र श्याम पाल सिंह का कहना है कि उन्होंने करीब पांच साल पहले अपनी 25 वर्षीय बहन रिंकी की शादी अलापुर थाना क्षेत्र के गांव पतसा निवासी दीपक के साथ की थी। कुछ समय तक ससुराल वाले शांत रहे लेकिन बाद में उन्होंने दहेज में एक बाइक और चार लाख रुपये की मांग करना शुरू कर दी।

    वह कई बार रिंकी से अतिरिक्त दहेज की मांग कर चुके थे लेकिन रिंकी अपने मायके वालों की हालत जानती थी। उसने भी कई बार मायके आकर इसका जिक्र किया था लेकिन वह उसका घर बिगड़ने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं कराना चाह रहे थे। इसी दौरान सोमवार रात करीब 12 बजे रिंकी ने अपनी ही ससुराल में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। इससे ससुराल वाले डर गए और वह घर छोड़कर फरार हो गए। जब मुहल्ले वालों को इसका पता चला तो उन्होंने जाकर रिंकी के शव को फंदे से उतारा और थाना पुलिस को सूचना दी।

    बाद में इसकी सूचना पर संजीव और उसके परिवार वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने ससुराल वालों पर पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मंगलवार सुबह पुलिस ने विवाहिता की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संजीव ने चार लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    पोस्टमार्टम हाउस पर मायके वालों ने किया हंगामा

    मंगलवार दोपहर पोस्टमार्टम हाउस पर मायके वालों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी नहीं कराई गई। विवाहिता गर्भवती थी। उसका बच्चा निकालकर बाहर कर दिया गया। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा।

    विवाहिता ने फंदे से लटककर आत्महत्या की है। गांव के लोगों ने उसके शव को उतारा था। उसकी शादी को पांच साल हो चुके हैं। इसमें दहेज उत्पीड़न के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। - उदयवीर सिंह, एसओ अलापुर

    यह भी पढ़ें- बदायूं में हनुमान मंदिर के पुजारी हृदय दास बाबा की लोहे के पाइप से पीटकर हत्या, शराबी ने वारदात को द‍िया अंजाम